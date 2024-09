Kein Grund die PS5 Pro zu kaufen? Sony könnte bald einen liefern

Nach der Ankündigung der Playstation 5 Pro diskutieren Spieler immer noch über den hohen Preis. Ein Insider ist sich allerdings sicher, dass Sony schon bald mit der nächsten Überraschung um die Ecke kommen wird.

Die PS5 Pro ist da, aber Sony ist noch nicht fertig

Die PlayStation 5 Pro ist da und kostet 800 Euro. Wer bei diesem hohen Preis nicht sofort aussteigt, wird sich jetzt fragen, was es auf der Konsole überhaupt zu zocken gibt. Insider Jeff Grub ist sich sicher, dass Sony auf die Frage schon bald eine Antwort haben wird: Eine neue State of Play soll nur noch Tage entfernt sein.



Konkret verrät Grub im Giant-Bomb-Podcast vom 12. September, dass die PlayStation-Präsentation in etwa 12 Tagen stattfinden soll. Sollte er komplett richtig liegen, würde der Termin also auf den 24. September fallen. In der State of Play werden voraussichtlich neue Spiele vorgestellt, die auf der PS5 Pro dann hoffentlich besonders gut aussehen (Quelle: Giant Bomb).

Das könnt ihr bei der PlayStation State of Play erwarten

Jeff Grub gilt in der Regel als gut informierter Insider, hat allerdings auch schon falsch gelegen. Der Termin sollte daher als reines Gerücht betrachtet werden, bis Sony eine offizielle Ankündigung macht.



Es wäre allerdings ein passender Termin für ein solches Event, da Sony in vergangenen Jahren häufiger State of Plays im September abgehalten hat. Nach dem Reveal der PS5 Pro kommt noch der Anspruch dazu, jetzt auch Argumente vorzubringen, weswegen Gamer die Konsole überhaupt kaufen sollten.

Bisher hat Sony angekündigt, dass 40 bis 50 Spiele ein Update erhalten sollen, um die Power der PS5 Pro vollständig nutzen zu können. Nur 13 Games wurden schon enthüllt.



Es handelt sich außerdem zum größten Teil um Spiele, die sowieso schon auf der PS5 verfügbar sind. Die State of Play Ende September bringt also hoffentlich auch neues Gaming-Futter.

Die PS5 Pro kann einiges, aber hat auch Probleme:

