Kein TV nötig: So siehst du Sport1 und Sportdigital1+ im Live-Stream auf jedem Gerät

Thomas Kolkmann
Thomas Kolkmann,
2 min Lesezeit
Der Free-TV-Sender Sport1 sowie seine Pay-TV-Schwester Sportdigital1+ können auch im Live-Stream auf dem Smartphone, Tablet oder Laptop angeschaut werden. Welche Möglichkeiten es gibt, um die beiden Sport-Sender im Stream zu sehen, sehr ihr hier.

Sport1 und Sportdigital1+ im Live-Stream

Den Free-TV-Sender Sport1 könnt ihr kostenlos und ohne Anmeldung direkt über die offizielle Webseite in eurem Browser anschauen. Für Smartphone, Tablet, Smart-TV und Streaming-Sticks gibt es die Sport1-App, die ebenfalls den kostenfreien TV-Live-Stream des Senders bietet.

Wenn ihr den Pay-TV-Sender Sportdigital1+ im Live-Stream sehen möchtet, gibt es bei Sportdigital und in der App das Senderpaket „Sportdigital+“, welches euch für 4,99 Euro im Monat den Live-Stream von Sportdigital1+ und 5 weiteren Sportsendern bietet.

Wer eine größere Senderauswahl und weitere Funktionen möchte, findet im nächsten Abschnitt eine Übersicht der TV-Streamingdienste, die ebenfalls einen Live-Stream der Sport1 und Sportdigital1+ anbieten.

Sport1 und Sportdigital1+ über TV-Streamingdienste

Wenn ihr nicht nur Sport1 und/oder Sportdigital1+ auf eurem Gerät sehen möchtet, gibt es auch eine Reihe an TV-Streamingdiensten, die noch viele weitere Sender im Live-Stream sowie zusätzliche Funktionen bieten. Eine Übersicht der verschiedenen Anbieter und in welchem Abo der jeweilige Sender enthalten ist, haben wir hier für euch zusammengestellt:

Sport1

Sportdigital1+

Waipu TV

  • SD: Comfort (7,49 Euro/Monat)
  • HD: Perfect Plus (14,99 Euro/Monat)
  • Perfect Plus (14,99 Euro/Monat)

Zattoo

  • SD: Free (kostenfrei)
  • HD: Premium (9,99 Euro/Monat)
  • Plus Sport (+5,90 Euro/Monat)

Magenta TV

  • HD: Flex (10 Euro/Monat)
  • MagentaSport (+7,95 Euro/Monat)
  • Big TV (+18 Euro/Monat)

Joyn

  • SD: Werbefinanziert (kostenfrei)
  • HD: PLUS+ (6,99 Euro/Monat)
Empfehlung: Das günstigste Live-Stream-Angebot bietet aktuell Waipu TV, da hier beide Sender im „Perfect Plus“-Abo für 14,99 Euro im Monat enthalten sind. Dazu bekommt ihr hier noch eine sehr große Senderauswahl neben den beiden Sport-Sendern.

Bei den anderen TV-Streamingdiensten muss zum normalen Abo noch ein Zusatzpaket gebucht werden, um auch Sportdigital1+ empfangen zu können. Bei Zattoo empfängt man beide Sendern somit ab 15,89 Euro, bei Magenta TV ab 17,95 Euro im Monat. Bei Joyn ist aktuell nur noch Sport1 enthalten.

