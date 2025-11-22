Keine Extra-Konten mehr: So schaut ihr DAZN-Inhalte direkt über Amazon

DAZN erweitert seine Kooperationsmöglichkeiten: Der Sport-Streaming‑Sender kann auch als „Prime Video Channel“ bei Amazon gebucht werden. Damit verwaltet ihr den Dienst direkt über euren Amazon-Account.

DAZN bei Amazon Video schauen

DAZN über Amazon Prime Channel sehen

Voraussetzung für die Buchung ist ein Amazon-Prime-Abonnement. DAZN ist nicht im Prime-Abo enthalten, sondern wird als zusätzlicher „Prime Video Channel“ gebucht. Der Preis liegt bei 44,99 Euro monatlich. Einen 12-Monats-Vertrag gibt es ab 34,99 Euro. Einen kostenlosen Probezugang gibt es hier leider nicht.

Den Channel könnt ihr hier direkt über euer Amazon-Konto buchen. Abgerechnet wird über die Standard-Methode, die ihr bei Amazon hinterlegt habt. Auf dem FireTV-Stick oder in einer Prime-Video-App findet ihr zudem den Einstieg zu DAZN in der Übersicht der Prime-Video-Channels. Auch auf diesem Weg könnt ihr das Abonnement beim Sport-Streaming-Dienst starten.

Welche Abo-Option man von DAZN bei Amazon bekommt, ist nicht direkt ersichtlich. Direkt bei DAZN gibt es ab 34,99 Euro das „Unlimited“-Abo, bei dem einige Inhalte im Vergleich zur „Unlimited Plus“-Version für 54,99 Euro fehlen. Neben der Bundesliga Konferenz am Samstag und allen Sonntagsspielen im Livestream gibt es unter anderem die linearen Sender DAZN 1 und DAZN 2. Außerdem noch LALIGA, Serie A, Ligue1, FA Cup, WM-Qualifikation, UFC, NFL, Darts und vieles mehr.

Hier bucht ihr den Zusatz-Channel bei Prime Video hinzu. (© Amazon)

Ein Vorteil ist, dass ihr das DAZN-Abo direkt über euren Amazon-Account verwalten könnt und kein zusätzliches Konto bei DAZN anlegen müsst. Zudem lassen sich die Channel-Inhalte direkt in der Prime-App abrufen. Auf dem FireTV-Stick müsst ihr dann zum Beispiel nicht noch zusätzlich die DAZN-App herunterladen. Das Prime‑Channel-Angebot beinhaltet allerdings nicht den Zugang zur DAZN-App. Ihr nutzt bei dem Abo ausschließlich das Kanal‑Paket über Prime Video.

DAZN über Amazon Prime Channel buchen & kündigen

Habt ihr DAZN als „Prime Channel“ gebucht und wollt das Abo beenden, kündigt ihr nicht direkt bei DAZN, sondern in eurem Amazon-Konto:

Hier verwaltet ihr eure Zusatzkanäle bei Prime Video. (© Screenshot Amazon)

Direkt zur Kündigung

Loggt euch dazu in euren Amazon-Account ein. Steuert dann in der Kontoübersicht den Bereich „Prime Video“ an. In der Übersicht wählt ihr „Zusatzkanäle“. Unter „Meine Zusatzkanäle“ seht ihr alle Amazon-Channels, die ihr abonniert habt. Wählt den Button „Verwalten“, um in die Übersicht zu gelangen. Hier könnt ihr das Abo beenden oder wieder neu starten.

