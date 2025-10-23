„Kennedy“: alle Infos rund um die neue Netflix-Serie

Serien über berühmte Familien sind angesagt. Netflix kündigt nun eine weitere Familiengeschichte an – dieses Mal über die Kennedys.

Das ist über die neue Kennedy-Serie bekannt

Hinter der neu angekündigten Serie von Netflix steht der Serienmacher Sam Shaw, der zuletzt die Mystery-Horror Serie „Castle House“ produzierte. Dieses Mal wird es um eine Art von Mysterium gehen: Der Kennedy-Clan gehört zu den berühmtesten – und berüchtigsten – Familien der USA.

Bislang ist noch wenig zur Serie bekannt. Sie wird den schlichten Namen „Kennedy“ tragen und zunächst aus acht Folgen in einer ersten Staffel bestehen. Die Dreharbeiten sollen 2026 beginnen.

Neben Sam Shaw, der ebenfalls als Produzent an der Serie mitwirkt, wird Thomas Vinterberg für die erste und letzte Folge der ersten Staffel verantwortlich sein. Außerdem steht bereits fest, dass Michael Fassbender zum Cast gehören wird. Der Schauspieler ist unter anderem bekannt aus „X-Men“ oder „Assassin's Creed“ sowie „12 Years A Slave“. Er wird das Familienoberhaupt Joe Kennedy, Sr. verkörpern.

Darum wird es in Staffel 1 gehen

Die Serie wird auf dem Buch „JFK: Coming Of Age In The American Century, 1917-1956“ von Fredrik Logevall basieren und dementsprechend vor der Präsidentschaft von John F. Kennedy spielen. Dementsprechend wird die Serie sich mit den 1930ern beschäftigen. Zu der Zeit begann die Familie rund um Joe und Rose Kennedy und ihren neun Kindern, immer größere Popularität zu erlangen.

Serienmacher Shaw beschrieb die Geschichte der Kennedys im Interview mit der netflix-eigenen Website Tudum als: „das, was amerikanischer Mythologie am nächsten kommt.“ Die Serie solle die Personen hinter dem Mythos nahbar werden lassen.

In „Kennedy“ wird es um die Leben, Tragödien, Rivalitäten und Liebesgeschichten des Kennedy-Clans gehen. Staffel eins wird sich auf den Aufstieg der Familie beziehen und dabei auch auf den zweitältesten Sohn Jack – eigentlich John Fitzgerald – eingehen. Dieser hat damit zu kämpfen, aus dem Schatten seines älteren Bruders herauszutreten, der das Image des Goldjungen hält.