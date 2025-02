Kingdom Come Deliverance 2: Attila-Quest lösen (Kann man Attila bekommen?)

Im Auftrag "Attila" von Kingdom Come Deliverance 2 sollt ihr Otto von Bergows Pferd Attila finden und aus einem Diebeslager zurückholen. Wie ihr das schafft, erfahrt ihr in unserer Lösung. Zudem beantworten wir die Frage, ob ihr Attila selbst bekommen und zu eurem Ross machen könnt.

Attila-Quest starten

Dieser Auftrag wird nach Abschluss der 18. Hauptquest „Französischer Abgang“ freigeschaltet. Den Tipp dafür bekommt ihr von Schankwirt Slatchalek in Maleschau, ihr könnt aber auch einfach so zu Horschan beim Pferdegut westlich von Maleschau gehen und ihn fragen, warum er so ein langes Gesicht macht.

Nach der Hauptquest "Französischer Abgang" könnt ihr den Auftrag an dieser Stelle beginnen. (© Screenshot GIGA)

Wichtiger Hinweis: Wenn ihr die Skill-Checks bei Horschan nicht besteht, könnt ihr die Quest nicht starten. Legt euch am besten einen Spielstand an, bevor ihr ihn ansprecht. Ohne Skill-Check könnt ihr die Quest starten, indem ihr sagt, dass ihr nach Otto von Bergow gesucht habt. Bietet dann an, 400 Groschen zu zahlen. Auf diese Weise bekommt ihr die Quest ebenfalls.

Finde das Diebeslager

Habt ihr alle Dialoge bei Horschan erschöpft, sollt ihr das Diebeslager finden, zu dem Otto von Bergows Pferd Attila gebracht wurde. Ein entsprechender Suchbereich wird euch nordwestlich im Wald markiert. Das gesuchte Diebeslager befindet sich westlich im Suchbereich am Fluss.

Standort vom Diebeslager. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Attila steht etwas abseits des Lagers und kann leicht geklaut werden. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Steige aufs Pferd

Attila seht ihr schon von weitem und es ist leicht möglich, einfach auf ihn zu steigen und davon zu reiten, bevor die Banditen etwas merken. Wollt ihr das Lager bereinigen, bekommt ihr es mit sechs Banditen zu tun. Der Aufwand lohnt dabei nicht wirklich.

Keiner der Banditen hat etwas Brauchbares dabei. Es gibt zudem nur eine Kiste im Lager. Darin findet ihr 53 Groschen, ein paar Werkzeuge, Kupferkrüge und Kupferteller. Ihr verpasst hier also nichts Besonderes.

Attila zu eurem Pferd machen?

Nun denkt ihr euch vielleicht, wieso nicht Attila für euch behalten? Otto von Bergows Pferd hat enorm gute Werte in allen Bereichen und gehört zu den besten Pferden im Spiel. Dementsprechend haben wir versucht, es zum Pferdeschwarzmarkt bei Bojar Stoia von Mondra zu bringen. Allerdings wird er es als Otto von Bergows Pferd erkennen und direkt ablehnen. Ihr könnt Attila also leider nicht bekommen. Es ist übrigens auch nicht möglich, Attila zu töten oder ihn sonst wie loszuwerden, sodass von Bergow ihn nicht bekommt.

Pferdehändler Stoia will sich nicht mit Otto von Bergow anlegen und lehnt es ab, Attila zu eurem Pferd zu machen. (© Screenshot GIGA)

Bringe das Pferd zum Gestüt in Maleschau

Bringt Attila zurück zu Horschan und stellt ihn einfach irgendwo auf seinem Hof ab, sodass ihr das letzte Questziel angezeigt bekommt.

Sprich mit Horschan

Bringt Horschan die frohe Kunde. Er zeigt sich enorm erleichtert und gibt euch als Belohnung 250 Groschen. Zudem steht er euch jetzt als Fähigkeitenlehrer zur Verfügung. Ihr könnt bei ihm Reiten (Geselle) für 1.500 Groschen lernen. Das Geld für das Training könnt ihr ihm anschließend einfach wieder per Taschendiebstahl klauen, wenn ihr wollt.

In unserer Liste aller Nebenquests und Aufträge findet ihr auch die Lösungen für alle anderen Quests im Spiel.

