Kingdom Come Deliverance 2: Auf die Plätze, fertig, schmieden! (Wettkampfschwert herstellen)

Im Auftrag "Auf die Plätze, fertig, schmieden!" von Kingdom Come Deliverance 2 sollt ihr ein Wettkampfschwert schmieden, das die Qualität eures Kontrahenten Matthias überflügelt. Wie ihr das schafft und auch das einzigartige Wettkampf-Jagdschwert bekommt, erfahrt ihr in unserer Lösung.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Anzeige

"Auf die Plätze, fertig, schmieden!" starten

Sprecht mit Schmied Zdimir in Grund. Diese Quest wird mit einem roten Wappen mit gelbem Stern im Dorf markiert. Ihr sollt in einem Schmiedewettbewerb gegen seinen Lehrling Matthias antreten und dafür ein Wettkampf-Jagdschwert herstellen. Sämtliche Materialien dafür bekommt ihr gestellt. Das Schmiede-Rezept für das „Wettkampfschwert“ wird nach Start der Quest im Handwerkskunst-Menü freigeschaltet.

Beim Schmied in Grund könnt ihr den Wettbewerb starten. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Anzeige

Wettkampfschwert schmieden

Achtet beim Schmieden auf das gleichmäßige, kräftige Schlagen der Klinge von oben nach unten. Wann immer ihr ein klares „Kling“ beim Schmieden hört, seid ihr auf dem richtigen Weg. Wenn ihr die Klinge erhitzt, macht dies immer so lange, bis ihr von Heinrich einen Kommentar hört, dass es zu heiß wird. Erst dann geht es wieder an den Amboss. Euer Ziel ist es, ein Jagdschwert goldener Qualität herzustellen. Das Schwert von Matthias wird silberner Qualität sein.

Mit einem Wettkampfschwert goldener Qualität gewinnt ihr den Wettbewerb. (© Screenshot GIGA)

Anzeige

Siegerehrung bei Zdimir

Nach dem Schmieden sprecht ihr wieder mit Zdimir, der eure Arbeiten dann vergleicht und den Sieger kürt. Matthias will sich aber mit der Niederlage nicht so recht abfinden. Ihr könnt ihn „einschüchtern“, gegen ihn in einem Duell antreten oder einfach gehen. In jedem Fall erhaltet ihr eure Belohnung in Form von 200 Groschen. Zudem bekommt ihr das „Wettkampf-Jagdschwert“ von Matthias und euer eigenes „Wettkampfschwert“ behaltet ihr ebenfalls. Die Anleitung für weitere Schwerter dieser Art bleibt dauerhaft freigeschaltet.

In unserer Liste aller Nebenquests und Aufträge findet ihr auch die Lösungen für alle anderen Quests im Spiel.

Quiz: Kannst du die Spiele-Charaktere nur an der Silhouette erkennen?

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.