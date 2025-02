Kingdom Come Deliverance 2: Bellatores (Miroslav finden und retten)

In der Nebenquest "Bellatores" von Kingdom Come Deliverance 2 müsst ihr Ritter Jan Lilian von Cimburg begleiten, um seinen Bruder Miroslav aus den Fängen der Kumanen zu befreien. Wie ihr die Quest löst und dabei einzigartige Beute einsackt, erfahrt ihr hier.

Zum Ort des Überfalls gehen

Sprecht in Billan vor der Schenke mit Ritter Jan Lilian von Cimburg. Auf dem Weg zum Kloster von Sedletz wurden er und sein Bruder Miroslav von Kumanen überfallen. Miroslav wurde dabei gefangen genommen und ihr sollt nun bei der Befreiungsaktion helfen. Stimmt zu dem Ritter zu helfen und reitet ihm hinterher.

Zuerst kommt ihr zu dem Ort des Überfalls, wo einige Dorfbewohner die Leichen von Jans Männern fleddern. Ihr könnt die Situation friedlich lösen oder es kommt zum Kampf mit den nur schwach ausgerüsteten Dorfbewohnern. Jan gibt euch danach die Aufgabe, unter den Opfern nach einem Pfarrer zu suchen, der etwas Wertvolles bei sich trägt. Optional könnt ihr euch die „Hellebarde von Jan von Cimburg“ bei dieser Gelegenheit holen.

Hellebarde von Jan von Cimburg finden

Die besondere Hellebarde lehnt am Karren. Es handelt sich dabei um eine einzigartige Waffe, lasst sie euch also nicht entgehen!

Die besondere Hellebarde von Jan lehnt am Karren. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Leiche des Pfarrers finden

Die Leiche des Pfarrers findet ihr am Flussufer hinter den Büschen rechts des Weges. Jedoch findet ihr bei ihr nichts Wertvolles. Erstattet Jan Bericht und lauft ihm anschließend hinterher.

Die Leiche des Pfarrers liegt am Flussufer. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Jan folgen

Es geht nun zu Fuß weiter durch den Wald. Ihr kommt bei einer jungen Frau vorbei, die euch verrät, dass die Kumanen ihr Lager beim interessanten Ort "Ruinen von Cimburg" aufgeschlagen haben. Lauft Jan weiter hinterher, bis ihr dort ankommt.

Ruinen stürmen oder hineinschleichen?

Jan bespricht mit euch nun den Angriffsplan. Er will gemeinsam ins Lager stürmen, nicht gerade die beste Idee. Ihr könnt ihn mit Redekunst überzeugen, bis zur Nacht zu warten. Noch besser ist es aber, ihm vorzuschlagen, dass ihr euch alleine heimlich zu Miroslav schleichen wollt.

Er gibt euch dann nämlich „Jan Lilians Schwert“ für Miroslav mit, eine weitere einzigartige Waffe, die ihr auch einfach für euch behalten könnt, denn Miroslav könnt ihr auch eine andere Waffe aus eurem Inventar geben.

Miroslav finden

Er sitzt gefesselt in einem kleinen Raum südwestlich in den Ruinen, der von einem Kumanen bewacht wird. Ihr könnt euch eng an der Wand entlang schleichen, um so hinter die Wache zu gelangen und sie auszuschalten. Tragt sie dann hinunter in den Raum mit Miroslav.

Schleicht euch durch die Büsche rechts hinter die Wache und schaltet sie heimlich aus. Im Raum dahinter findet ihr Miroslav. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Löst seine Fesseln, gebt ihm eine Waffe und blast dann zum Angriff. Leider sind sowohl Jan als auch Miroslav relativ nutzlos im Kampf und werden schnell bewusstlos geschlagen. Am besten ist es daher, wenn ihr schon versucht, während der Schleichphase so viele Kumanen wie möglich heimlich auszuschalten. So habt ihr es dann beim offenen Kampf gegen den Rest leichter.

Nachdem alle Kumanen erledigt sind, danken euch Miroslav und Jan für eure Hilfe und geben euch 500 Groschen als Abschlussbelohnung. In den Ruinen könnt ihr übrigens noch zwei Kisten looten. Und auch die Leichen der Kumanen sind einen Blick wert, falls ihr es auf ihre Ausrüstung abgesehen habt. Ein paar Tage später könnt ihr Jan wieder in den Ruinen besuchen, dann gibt er euch die Folgequest "Unter Verschluss".

In unserer Liste aller Nebenquests und Aufträge findet ihr auch die Lösungen für alle anderen Quests im Spiel.

