Kingdom Come Deliverance 2: Ein Festmahl für die Armen (Wurst stehlen)

In der Nebenquest "Ein Festmahl für die Armen" von Kingdom Come Deliverance 2 sollt ihr für Chenyek von der "Gilde" ein Lagerhaus von Sigismund ausrauben und könnt dabei entweder für ihn oder Knacker arbeiten. Alle Questschritte beschreiben wir euch in unserer Lösung.

"Ein Festmahl für die Armen" starten

Sprecht mit Chenyek in der Schenke „Rattenloch“ im Südosten von Kuttenberg und fragt ihn nach Arbeit. Zunächst wird er euch einem kleinen Test unterziehen. Die richtigen Antworten lauten:

Wie lautet Wyclifs These? Buße

Welcher Stand hat das größte Potenzial zur Reformation? Dem gemeinen Volk

Wer ist der rechtmäßige König von Böhmen? Wenzel

Richtige Antworten belohnen euch mit Ruf bei Chenyek, es ist aber auch nicht schlimm, solltet ihr falsch antworten. Chenyek leitet die „Gilde“ und will euch dafür rekrutieren. Zunächst sollt ihr in das markierte Lagerhaus in Bachtal einbrechen und die Wurstvorräte von Sigismund plündern. Optional sollt ihr in die Kiste einen Kohlkopf packen, um Sigismund zu verhöhnen.

Hinweis: Wir konnten die Quest erst während oder nach Abschluss der 16. Hauptquest "In die Unterwelt" annehmen. Das Questsymbol bei Chenyek taucht aber schon ab Beginn der 15. Hauptquest "Die Teufelsmeute" auf. Allerdings kann es passieren, dass ihr ihn hier noch nicht ansprechen könnt.

Sprecht mit Knacker (Optional)

Nach Queststart könnt ihr in der Schenke oder davor noch Chenyeks Kollegen Knacker antreffen. Er ruft euch zu sich, wenn ihr in seiner Nähe seid. Er gibt euch den optionalen Auftrag, neben der Wurst auch einen Wein aus dem Lagerhaus zu stehlen. Das Geld aus dem Verkauf des Diebesguts will er mit euch teilen. Geht darauf ein und Knacker gibt euch Ausrüstung in Form von 3x Dietrichen, 1x Schwacher Flinke-Finger-Trank, 1x Schwacher Trank des Nachtfalken und 1x Schwacher Retterschnaps.

Kohl finden (Optional)

Kohl könnt ihr bei Krämern im Stadtzentrum von Kuttenberg kaufen, wenn ihr keinen habt. Er kostet euch nur 0,7 Groschen pro Stück und ihr benötigt nur einen einzigen.

Kohl könnt ihr bei Krämern in Kuttenberg kaufen. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Chenyek beim Vogt verraten & “Bürgerpflicht” starten (Optional)

Wenn ihr die Motive von Chenyek und der Gilde nicht gutheißt, könnt ihr jetzt auch mit Vogt Andreas Plumel im Rathaus von Kuttenberg sprechen. Dies ist ein versteckter Questschritt, der euch nicht markiert wird. Wenn ihr ihm von Chenyek berichtet, gibt er euch die Aufgabe, die Aktivitäten der Gilde auszuspionieren und ihr erhaltet direkt 30 Groschen für eure ersten Infos. Dadurch startet parallel der Auftrag „Bürgerpflicht“.

Tipp: Nehmt den Auftrag erst einmal an, aber lasst ihn offen. Erst in Chenyeks letzter Quest "Ein Funken" müsst ihr euch für eine der beiden Seiten entscheiden und könnt dann bei Bedarf noch alle Questschritte von "Bürgerpflicht" nachholen.

Würste stehlen

Begebt euch jetzt zum markierten Lagerhaus südlich von Kuttenberg und platziert euch vor dem westlichen Eingang. Lasst die Zeit bis Mitternacht vergehen und zieht am besten Diebeskleidung an. Zudem solltet ihr einen Trank des Nachtfalken nutzen (siehe Liste aller Alchemie-Rezepte).

Auf dem Gelände des Lagerhauses patrouillieren sechs Wachen. Rechts vom Westeingang könnt ihr aber durch ein Loch in die Scheune klettern, so gelangt ihr leicht aufs Gelände. Geht weiter zum Zentrum und schleicht durch das Gebäude in der Mitte. Hier seht ihr geradeaus vor euch schon das grüne Zelt, in dem sich die Würste in einer sehr schwer verschlossenen Truhe befinden.

Sigismunds Wurst befindet sich in dieser Truhe im grünen Zelt. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Wenn ihr keine Dietriche dabei habt, könnt ihr der Wache, die auf dem Weg auf einem Hocker sitzt, per Taschendiebstahl die Schlüssel zur Truhe klauen. Nehmt Sigismunds Wurst aus der Truhe und platziert mindestens einen Kohl in der Kiste. Wenn ihr noch mehr Beute wollt, findet ihr im Zelt zwischen den Fässern zwei goldene Kelche am Boden.

Wein stehlen (Optional)

Wenn ihr auch noch den Wein stehlen wollt, geht wieder zurück an der sitzenden Wache vorbei durch das mittlere Gebäude. Auf der anderen Seite seht ihr rechts von euch eine schwarze Truhe, die ihr ebenfalls mit dem Schlüssel öffnen könnt. Darin findet ihr „Wein von Sigismund“.

Um das Gelände zu verlassen, könnt ihr entweder den Weg nehmen, auf dem ihr gekommen seid oder ihr klettert über die Leiter neben dem grünen Zelt. Wo ihr die Würste und den Wein finden könnt, zeigen wir euch auch noch einmal genau im folgenden Video:

Die Armen speisen

Wartet nun bis zum nächsten Tag und verteilt die Würste tagsüber an Bettler auf den Straßen. Beim Nordtor und Westtor gibt es Schnellreisepunkte, wo ihr immer einen Bettler findet. Richtig viele Bettler auf einmal könnt ihr aber östlich des zentralen Schnellreisepunkts im Bettlerlager antreffen (nördlich vom interessanten Ort „Garten Eden“). Ihr müsst mindestens fünf Würste (mindestens eine Wurst an jeden Bettler) verteilen, den Rest könnt ihr für euch behalten. Danach aktualisiert sich die Quest.

Beim Verteilen der Würste könnt ihr zudem sagen, von wem das Essen kommt. Wollt ihr im Sinne von Chenyek handeln, sagt „Die Kuttenberger Gilde“. Wenn ihr aber parallel den Auftrag „Bürgerpflicht“ verfolgen wollt und euch Ruf beim Vogt verdienen wollt, dann sagt „Du kannst dich bei König Sigismund“ bedanken.

Wein an Knacker geben (Optional)

Kehrt nun zum Rattenloch zurück und sprecht erst mit Knacker wegen des Weins. Ihr könnt den Wein einfach so bei ihm abgeben oder eine Belohnung in Form von 100 Groschen erhalten. Alternativ könnt ihr ihn auch für euch behalten. Dies geht dann nur mit etwas Rufverlust bei Knacker einher. Oder ihr gebt ihm den Wein und klaut ihn anschließend wieder per Taschendiebstahl.

Sprecht mit Chenyek

Sprecht anschließend mit Chenyek, um die Quest abzuschließen. Fragt nicht nach einer Belohnung, das gibt nur Rufverlust. Er gibt euch allerdings direkt die Folgequest „Gauznerzinken“. Zudem könnt ihr mit Ratte im Rattenloch sprechen, um den Auftrag „Jenseits des Grabes“ zu erhalten. Bei Goliath in der Scheune könnt ihr jetzt eure Skills für schwere Waffen (Lehrling/500) und Faustkampf (Geselle/1500) verbessern.

In unserer Liste aller Nebenquests und Aufträge findet ihr auch die Lösungen für alle anderen Quests im Spiel.

