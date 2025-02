Kingdom Come Deliverance 2: Eindringlinge (Kumanenlager finden)

In der Nebenquest "Eindringlinge" von Kingdom Come Deliverance 2 müsst ihr euch mit den Kumanen auseinandersetzen, mit denen sich Hans und Heinrich zu Spielbeginn in der Schenke geprügelt haben. Wie ihr die Quest lösen könnt und das Kumanenlager findet, erfahrt ihr im Walkthrough.

"Eindringlinge" starten

Sprecht mit der Wirtin in der Schenke von Troskowitz und entschuldigt euch für das Verhalten von Hans und euch während der 4. Hauptquest "Laboratores". Daraufhin berichtet sie euch von einer Gruppe Kumanen, die Ärger gemacht haben sollen. Sie schickt euch zu Vujtek, der mehr weiß. Sein Standort wird euch auf der Karte markiert. Dieser beauftragt euch, das Kumanenlager zu finden.

Kumanenlager finden

Optional könnt ihr eure Suche in Semin beginnen und dort nach den Kumanen fragen. Allerdings könnt ihr euch auch direkt zum Nomadenlager im Westen begeben. Unterhalb nordwestlich am Flussufer haben die Kumanen ihr Lager aufgeschlagen.

Unterhalb vom Nomadenlager findet ihr das Kumanenlager. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Tipp: Bei dieser Quest ist ein hoher Redekunst-Wert von Vorteil, da es hier bei allen Questschritten regelmäßig Checks gibt.

Jasak zur Nomadenfrau folgen

Sprecht mit Anführer Vasko im Lager und willigt ein, mit ihm zu trinken. Während dem Saufgelage sollt ihr zuerst Jasak ins Nomadenlager folgen und für ihn bei einer Nomadenfrau ein gutes Wort einlegen, indem ihr seine Verehrung „übersetzt“. Sagt ihr zunächst wie schön sie ist und dass er von ihr träumt. Empfehlt ihr schlussendlich Jasak eine Chance zu geben.

Anschließend taucht ein anderer Verehrer der Nomadenfrau auf. Droht ihm nicht, sondern versucht die Situation mit Redekunst zu schlichten. Sollte dies scheitern, kommt es zu einem Faustkampf. Zurück bei Vasko erstattet ihr Bericht und willigt dann ein, weiter zu trinken. Im Folgenden könnt ihr ihn über die Taten der Kumanen seinerzeit in Skalitz ausfragen.

Mehr Alkohol besorgen

Anschließend geht der Alkohol zur Neige und ihr sollt Jasak folgen, um Nachschub zu holen. Ihr könnt dem langsamen Jasak automatisch folgen. Er wird die ganze Zeit singen und ihr könnt nach jedem Vers mit eurem eigenen Kauderwelsch einstimmen, um Ruf zu gewinnen.

Schließlich kommt ihr zu einem Hund kommt, der mit euch spricht (Der Alkohol zeigt seine Wirkung!). Jasak fällt indes in Ohnmacht. Tipp: Lootet Jasak, während er bewusstlos ist. Zumindest seine Schlüssel solltet ihr ihm stibitzen, denn mit diesen könnt ihr später die Truhe im Kumanenlager öffnen. Holt euch dann den Alkohol aus dem Vorrat zwischen den Felsen und kehrt zu Vasko zurück.

Vasko friedlich überzeugen

Nun gerät die Trinkerei völlig außer Kontrolle. Ihr könnt bei Vasko mit euren Stärken angeben, bis Heinrich völlig übermütig wird und ihr euch in der nächsten Szene mitten auf dem Fluss wiederfindet. Nach der nächsten Sequenz könnt ihr Vasko weiter über Skalitz ausfragen, bis ihr schließlich endlich etwas Schlaf findet.

Am nächsten Morgen wacht ihr mit einem ordentlichen Kater auf. Da alle um euch herum noch schlafen, könnt ihr direkt neben eurem Schlafplatz im Zelt die Truhe mit den Schlüsseln öffnen. Darin findet ihr jede Menge Kumanenausrüstung, die ihr später für viele Groschen verkaufen oder selbst ausrüsten könnt. Sofern ihr während dem Saufgelage genug Redekunst-Checks erfolgreich bewältigt und guten Ruf bei den Kumanen gesammelt habt, stimmt Vasko zu, Troskowitz fortan fernzubleiben.

Lootet nach der durchzechten Nacht die Truhe im Zelt für jede Menge Beute. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Zu Vuytek zurückkehren

Kehrt nun zu Vuytek in Troskowitz zurück und erstattet ihm Bericht. Er ist nicht begeistert, dass ihr die Kumanen verschont habt, mit genug Redekunst könnt ihr ihn aber besänftigen und erhaltet so 25 Groschen. Auf diese Weise bringt ihr die Quest friedlich zum Abschluss.

