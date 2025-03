Kingdom Come Deliverance 2: Etwas ist faul (Nussknackers Hut finden)

Im Auftrag "Etwas ist faul" von Kingdom Come Deliverance 2 sollt ihr für Schankwirt Grosch in Grund die Bande von Nussknacker finden und töten. Nussknackers Hut sollt ihr ihm dafür als Beweis zurückbringen. In unserer Lösung helfen wir euch bei allen Questschritten.

"Etwas ist faul" starten

Sprecht ein paar Tage nach Abschluss der Nebenquest „Der magische Pfeil“ mit Schankwirt Grosch in Grund. Ein Bandit namens Nussknacker hat sich mit seiner Bande in genau dem Lager niedergelassen, wo ihr einst Karel Kopfschuss kennengelernt habt. Ihr sollt das Lager stürmen und Nussknacker töten.

Nussknacker Hut finden

Insgesamt besteht die Bande aus sechs Leuten, die tagsüber allesamt gemeinsam zusammensitzen. Nicht so ideal, deshalb solltet ihr bis zum Einbruch der Nacht warten und dann das Lager infiltrieren.

Nussknacker erkennt ihr an seinem auffälligen roten Hut. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Schaltet einen nach dem anderen Banditen per Meuchelmord aus und schnappt euch dann Nussknackers roten Hut von seiner Leiche als Beweis. Auch ein Blick auf die anderen Banditen kann sich lohnen. Ein paar von ihnen tragen wertvolle Plattenrüstungen, die ihr zu Geld machen könnt.

Zu Schankwirt Grosch zurückkehren

Bringt Nussknackers Hut dann zu Grosch, der ihn sich direkt auf den Kopf setzt. Als Belohnung erhaltet ihr 150 Groschen.

Tipp: Nussknackers Hut ist ein einzigartiger Gegenstand. Wollt ihr ihn behalten, müsst ihr Grosch in einer ruhigen Ecke oder nachts wenn er schläft bewusstlos machen, dann könnt ihr euch den Hut von ihm zurückholen. Per Taschendiebsthal bekommt ihr den Hut nicht von ihm.

In unserer Liste aller Nebenquests und Aufträge findet ihr auch die Lösungen für alle anderen Quests im Spiel.

