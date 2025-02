Kingdom Come Deliverance 2: Fackel ausrüsten und benutzen (Taste für PC, PS5, Xbox)

In Kingdom Come Deliverance 2 könnt ihr die Fackel benutzen, um in dunklen Umgebungen für Licht zu sorgen. Hier erfahrt ihr, wie ihr die Fackel ausrüstet und welche Tasten ihr auf PC und Konsolen drücken müsst, um sie zu ziehen und wegzustecken.

Fackel ausrüsten

Stellt sicher, dass ihr eine Fackel in eurem Inventar habt, ihr erhaltet sie automatisch während der Hauptquest, könnt sie alternativ aber auch überall kaufen, stehlen oder von Feinden erbeuten.

Um die Fackel auszurüsten, wählt sie im Inventar aus und bestätigt dann durch erneuten Druck das Ausrüsten. Heinrich hat einen eigenen Slot für die Fackel im Ausrüstungsbildschirm.

Ihr müsst die Fackel erst ausrüsten, bevor ihr sie ziehen und wegstecken könnt. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Taste für die Fackel (PC, PS5 & Xbox)

PC : Drückt die R-Taste, um die Fackel schnell auszurüsten oder wegzustecken.

: Drückt die R-Taste, um die Fackel schnell auszurüsten oder wegzustecken. PS5 : Haltet die Taste des Steuerkreuzes (D-Pad) nach unten gedrückt, um die Fackel zu ziehen oder wegzustecken.

: Haltet die Taste des Steuerkreuzes (D-Pad) nach unten gedrückt, um die Fackel zu ziehen oder wegzustecken. Xbox: Haltet die Taste des Steuerkreuzes (D-Pad) nach unten gedrückt, um die Fackel zu ziehen oder wegzustecken.

Tipps für das Benutzen der Fackel

Wenn ihr die Fackel in der linken Hand haltet, könnt ihr gleichzeitig eine Einhandwaffe in der rechten Hand führen.

Die Fackel ist besonders nützlich bei Nacht oder in dunklen Bereichen, um eure Sicht zu verbessern und mögliche Gefahren rechtzeitig zu erkennen. Ohne Fackel könnt ihr in dunklen Bereichen quasi nichts sehen.

Noch besser als eine Fackel ist nur der Trank des Nachtfalken, denn mit diesem Trank könnt ihr nachts sehen und müsst keine Fackel in der Hand halten, ihr habt als die Hände für eure Ausrüstung frei. Wie ihr den Trank des Nachtfalken und andere nützliche Tränke herstellt, seht ihr in unserer Liste mit den Alchemie-Rezepten in KCD 2.

In unserer Liste aller Nebenquests und Aufträge findet ihr auch die Lösungen für alle Quests im Spiel.

