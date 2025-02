Kingdom Come: Deliverance 2 – heimliche Fan-Lieblinge stehen fest

Kingdom Come: Deliverance 2 ist endlich da und kommt bei RPG-Fans extrem gut an. Vor allem eine Gruppe Langohren hat es den Spielern angetan.

Kingdom Come: Deliverance 2 – Fans lieben die Hasen

In Kingdom Come: Deliverance 2 (zum GIGA -Test) stecken spannende Charaktere wie Hans Capon oder der Hauptcharakter Heinrich. Sie alle haben aber keine Chance gegen eine Gruppe Hasen, die immer wieder die Benutzeroberfläche des Rollenspiels bevölkern.

Die UI-Karnickel mit ihren Schwertern und weit aufgerissenen Augen haben jede Menge Persönlichkeit. Gleichzeitig erfüllen sie eine wichtige Funktion für den Spieler. Sie zeigen an, ob Feinde euch entdeckt haben und ob gerade jemand nach euch sucht.

Bei den Fans auf Reddit kommen die Hasen gut an:





Agent_Galahad auf Kreative/ stilistische UI-Elemente verleihen einem Spiel überraschend viel Persönlichkeit, ich liebe es, wenn Entwickler das gut machen. Diese Hasen sind fabelhaft und ich werde nie müde, sie zu sehen.Agent_Galahad auf Reddit

talamantis auf Ich liebe die kleinen Kerle. Und sie sind auch nützlich!talamantis auf Reddit

Das ist die Bedeutung der Hasen

Reddit-Nutzer GenosseGeneral und BillyWillyNillyTimmy erklären in den Kommentaren auch, welche Bedeutung die Hasen haben:

Hase schaut sich um: Etwas Verdächtiges wird untersucht.

Hase mit Lupe: Ein Verbrechen wurde bemerkt und jemand sucht nach einem Verdächtigen.

Hase hebt die Pfote: Ihr wurdet von einer möglicherweise feindlich gesinnten Person entdeckt.

Hase rennt mit Schwert: Ihr seid im Kampf und ein Gegner rennt zu euch.

Hasen kämpfen: Ihr kämpft gerade mit einem Feind.

Warum eigentlich Hasen?

Die UI-Hasen in Kingdom Come: Deliverance 2 sind vermutlich mittelalterlichen Zeichnungen nachempfunden, die in alten Schriften auftauchen. Immer wieder sind dort Hasen zu sehen, die höchst Hasen-untypische Dinge tun – darunter auch mit Waffen hantieren und sogar Menschen töten (Quelle: British Library). Die Karnickel sind wahrscheinlich auch eine Inspiration für das legendäre Killerkaninchen aus Die Ritter der Kokosnuss.

