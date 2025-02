Kingdom Come Deliverance 2: Kumpel und Penunzen (Geklaute Standarte finden)

In der Nebenquest "Kumpel und Penunzen" von Kingdom Come Deliverance 2 sollt ihr das Versteck der Heiligen finden, um eine geklaute Standarte zurückzuholen. Wie ihr dabei Hensel aufspürt und zusätzlich den parallelen Auftrag "Eine Tragödie in Danemark" löst, erfahrt ihr hier.

"Kumpel und Penunzen" starten

Sprecht mit Vorarbeiter Vlach im Lager der Bergarbeiter der Grube des Heiligen Antonius vor Kuttenberg. Ihr könnt ihn nur abends (ca. 20 Uhr) in der Schenke „Das schwarze Pferd“ in Kuttenberg ansprechen. Ein Schießturnier steht an, aber die Rivalen der Allerheiligengrube haben die Standarte geklaut und ihr sollt sie wieder beschaffen. Dazu sollt ihr zunächst das Versteck der Heiligen finden, das sich irgendwo unter dem italienischen Viertel von Kuttenberg befinden soll.

Versteck der Heiligen finden

Gemeint ist der Keller unter der Allerheiligen-Schenke. Ihr könnt ihn entweder über die Schenke selbst betreten oder über den Kuttenberger Untergrund.

Geht durch den Haupteingang der Schenke. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Diese Tür in der Schenke führt euch in den Keller. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Südwestlich der Stadtmauer gibt es mehrere versteckte Eingänge zum Untergrund. Darin müsst ihr bis zum interessanten Ort "Unterirdische Kreuzung" laufen. Klettert hier die Leiter nach oben und geht dann rechts den Gang bis zum Ende durch. Die Tür am Ende führt euch in den Keller.

Diese drei Zugänge südwestlich vor der Stadt führen euch in den Untergrund. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Sprich mit Jörg Preng

Im Keller trefft ihr auf Vorarbeiter Jörg Preng. Über Redekunst, Faustkampf oder ein Würfelspiel erfahrt ihr, dass er die Standarte dem Händler Hänsel verkauft hat. Sein ungefährer Standort wird euch südlich von Kuttenberg markiert.

Tipp: Im Keller findet ihr das Diebesgut, das ihr für den Auftrag "Der Schatz der Deutschen" finden müsst.

Finde den Händler Hensel

Dort angekommen findet ihr Spuren eines Hinterhalts, die euch weiter in den Wald südlich führen.

Achtet auf den blutigen Sack am Boden. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Folge den Hinweisen

Hier entdeckt ihr einen verlassenen Karren und kurz dahinter Hensels Leiche, die von drei Wölfen gefressen wird. Vertreibt die Wölfe und untersucht die Leiche. Anschließend müsst ihr weiter südlich zur Mühle von Danemark gehen.

Nach Finden von Hensels Leiche müsst ihr südlich nach Danemark gehen. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Auftrag "Eine Tragödie in Danemark"

Hier hat eine Bande von Halsabschneidern unter der Führung von Tupfer und dem kleinen Johann die Mühle überfallen und eingenommen. Versucht gar nicht erst, das Gespräch zu suchen, denn ihr werdet direkt angegriffen, wenn sie euch entdecken.

Im nördlichen Schuppen findet ihr auf dem Dachboden gefesselt die Familie des Müllers Hermanns. Wenn ihr sie befreit, erzählen sie euch von ihrem Sohn und zwei Gehilfen, die ihr suchen sollt. Dadurch startet parallel der Auftrag „Eine Tragödie in Danemark“.

Im nördlichsten Gebäude von Danemark findet ihr die gefesselte Famile des Müllers auf dem Dachboden. (© Screenshot GIGA)

Finde die geklaute Standarte

Den Sohn und die Gehilfen findet ihr im südlichen Gebäude. Sie wurden von den Banditen niedergemetzelt. Im selben Gebäude befindet sich auch die Kiste mit der „Standarte des Heiligen Antonius“ und jeder Menge weiterer Beute.

Im südlichsten Gebäude von Danemark findet ihr die Leichen des Müllerssohns und der Gehilfen sowie die Kiste mit der geklauten Standarte. (© Screenshot GIGA)

Erledigt die Banditen und kehrt zum Müller mit der traurigen Nachricht zurück, um auch diesen Auftrag zu beenden. Anschließend steht er euch als Fertigkeitentrainer zur Verfügung (Alchemie/Anfänger und Heimlichkeit/Meister). Ihr könnt auch in seinem Stall übernachten, falls ihr ein Bett braucht.

Tipp: Lootet die Leichen von Tupfer und dem kleinen Johann. Sie tragen einen goldenen Krug (Wert: 770 Groschen) bzw. einen goldenen Kruzifix (Wert: 1.430 Groschen) bei sich.

Bring den Kumpeln die Standarte

Kehrt zu Vorarbeiter Vlach zurück, um die Standarte abzugeben und die Quest erfolgreich zu beenden. Als Belohnung erhaltet ihr 250 Groschen.

Hinweis: Ihr könnt ihn auch anlügen und sagen, dass ihr die Standarte nicht gefunden habt. In diesem Fall könnt ihr die Standarte behalten. Es handelt sich dabei um eine einzigartige Stangenwaffe. Allerdings ist sie nicht besonders gut und zudem scheitert die Quest, wenn ihr lügt. Da ihr so zudem die Folgequest "Die Gestreiften Tonis" verpasst, die auch für die Erfolge und Trophäen relevant ist, solltet ihr sie lieber abgeben. Es ist übrigens auch nicht möglich, die Standarte von ihm zurück zu klauen. Weder in seinem Inventar noch nachts in seiner Lagerkiste könnt ihr sie finden.

In unserer Liste aller Nebenquests und Aufträge findet ihr auch die Lösungen für alle anderen Quests im Spiel.

