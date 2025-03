Kingdom Come Deliverance 2: Meister Schindels Spielzeug (Untergrundversteck finden)

Im sehr leicht verpassbaren Auftrag "Meister Schindels Spielzeug" von Kingdom Come Deliverance 2 sollt ihr gestohlene Gegenstände in einem Untergrundversteck finden. Wie ihr die Quest starten und lösen könnt, erfahrt ihr hier.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Anzeige

"Meister Schindels Spielzeug" starten

Diese Mission könnt ihr nur während der 16. Hauptquest "In die Unterwelt" beginnen. Während ihr nach Dieb Geiß sucht, sollt ihr im städtischen Badehaus nach Hinweisen suchen. Ihr müsst hier erst mit Badehausbesitzerin Beata sprechen, die fast immer im Erdgeschoss sitzt. Fragt sie nach Geiß und erschöpft alle Dialoge mit ihr.

Anschließend müsst ihr mit ihrem Mann Adam, dem Badehausbesitzer sprechen. Diesen findet ihr tagsüber (ab ca. 12 Uhr) im Eingangsbereich neben der Treppe zum ersten Stock. Fragt ihn über Geiß aus, dann erzählt er euch, dass dieser auch Meister Schindel ausgeraubt hat. Wählt die Dialogoption "Ich suche nach den gestohlenen Sachen.", um den Auftrag zu beginnen.

Anzeige

Adam findet ihr ab ca. 12 Uhr im Eingangsbereich des Badehauses. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Sprich mit Geiß

Als Nächstes müsst ihr Geiß finden, was auch die Hauptquest vorantreibt. Wo er sich versteckt hat, zeigen wir euch in der Komplettlösung für "In die Unterwelt" oder im folgenden Video:

Kingdom Come Deliverance 2: Standort von Geiß Abonniere uns

auf YouTube

Erschöpft alle Dialoge mit Geiß und wählt dann die Dialogoption "Wo sind Schindels Sachen?" aus. Über einen leichten Einschüchtern-Check erzählt er euch von einer Schatzkarte, die der gehängte Dieb Engel am Kuttenberger Galgen bei sich trägt. Diese zeigt euch den Weg zu den gestohlenen Sachen.

Anzeige

Nimm dem gehängten Dieb die Karte vom Untergrund ab

Beim Kuttenberger Galgen handelt es sich um einen interessanten Ort östlich vor Kuttenberg. Lootet Engel, der hier aufgeknüpft ist, um die "Karte vom Untergrund von Kuttenberg" zu erhalten.

Beim Kuttenberger Galgen findet ihr Engel mit der Karte. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Finde die gestohlenen Gegenstände im Untergrundversteck

Auf der Karte sind die unterirdischen Wege unter Kuttenberg abgebildet. Der schwarze Kringel mit dem Kopf eines Geißbocks östlich auf der Karte markiert das Untergrundversteck, das ihr finden müsst.

Die Karte zeigt das Versteck der gestohlenen Gegenstände von Geiß. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Um in den Kuttenberger Untergrund zu gelangen, könnt ihr euch einfach in die Keller der meisten Läden im Stadtzentrum schleichen und die Türen zum Untergrund knacken. Oder ihr nutzt einen der Zugänge südwestlich vor der Stadt.

Anzeige

Diese drei Zugänge südwestlich vor der Stadt führen euch in den Untergrund. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Folgt ihr dem markierten Weg oben auf der Karte, kommt ihr zu einer Sackgasse, in der ein Fass am Boden liegt. Den genauen Weg vom Untergrundeingang bis zum Versteck zeigen wir euch im folgenden Video:

Kingdom Come Deliverance 2: Finde die gestohlenen Gegenstände im Untergrundversteck Abonniere uns

auf YouTube

Im Fass findet ihr die Questgegenstände "Astrolabium" und "Livre du ciel et du monde". Letzteres ist ein Buch, lest es direkt, um eure Wissenschaft-Fertigkeit ein wenig zu steigern.

Gib Meister Schindel die gestohlenen Gegenstände zurück

Der Standort von Meister Schindel wird euch jetzt auf der Karte markiert. Ihr müsst aber nicht den ganzen Weg zurück aus dem Untergrund laufen. Dreht euch einfach um und biegt in den Gang nach rechts ab. Klettert die kurze Leiter nach oben und biegt nach links ab. So gelangt ihr über die Tür vor euch in den Keller des Hauses, in dem sich Meister Schindel im ersten Stock befindet.

Gebt Schindel die Gegenstände zurück und ihr erhaltet als Abschlussbelohnung 225 Groschen. Zudem landet der seltsame kurze Vers I in eurem Inventar, der euch vor ein weiteres Rästel in KCD 2 stellt.

Anzeige

Tipp: Ihr könnt euch das Astrolabium und das Buch nach Questende einfach per Taschendiebstahl wieder von Schindel zurückholen. Das Astrolabium etwa hat einen Verkaufswert von 1.800 Groschen.

In unserer Liste aller Nebenquests und Aufträge findet ihr auch die Lösungen für alle anderen Quests im Spiel.

Wetten, dass Du nicht alle dieser 10 Gaming-Begriffe kennst?

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.