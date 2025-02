Kingdom Come: Deliverance 2 – Müsst ihr den ersten Teil kennen?

Das Open-World-Action-RPG Kingdom Come: Deliverance 2 begeistert aktuell Spieler und Kritiker gleichermaßen. Mit Wertungen im 90er-Bereich lockt das Mittelalter-Abenteuer auch viele Neulinge an, die den ersten Teil nicht kennen. Doch ist der Einstieg in die Fortsetzung ohne Vorwissen überhaupt möglich? Diese Frage klären wir oben im Video und in diesem Artikel.

Story-Recap für Neueinsteiger

Die gute Nachricht vorweg: Ihr könnt Kingdom Come: Deliverance 2 auch genießen, wenn ihr den Vorgänger nicht gezockt habt. Zwar setzt die Geschichte die Ereignisse aus ersten Teil fort und ihr begleitet erneut Protagonist Heinrich auf seinen Abenteuern. Doch zu Beginn des Spiels erhaltet ihr einen kompakten Überblick über die wichtigsten Punkte der Vorgeschichte.

Dieser Recap fällt nicht besonders ausführlich aus, verschafft euch aber genügend Kontext, um der neuen Story folgen zu können. Ihr werdet zwar durchaus das Gefühl haben, mitten ins Geschehen geworfen zu werden, das mindert das Spielvergnügen aber nicht wesentlich.

Schaut euch hier die PS5-Version von Kingdom Come: Deliverance 2 an:

Rechnet mit Spoilern aus Kingdom Come: Deliverance

Wer die komplette Geschichte von Kingdom Come: Deliverance chronologisch und ohne Spoiler erleben möchte, sollte allerdings mit dem ersten Teil beginnen. Denn der Story-Recap zu Beginn von Teil 2 verrät natürlich einige wichtige Plot-Entwicklungen aus dem Vorgänger.

Die Entscheidung liegt also bei euch: Wollt ihr direkt ins neue Mittelalter-Abenteuer einsteigen, reicht der kurze Rückblick völlig aus. Für das volle Story-Erlebnis empfiehlt sich dagegen der Start mit Teil 1. In beiden Fällen erwartet euch ein spannendes Action-RPG, das aktuell die Spielerherzen höherschlagen lässt.

So hat Kingdom Come: Deliverance bei uns im Test abgeschnitten:

