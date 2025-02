Kingdom Come Deliverance 2: Schweig mein Herz (Viktoria finden & "Heinrich, der Verkuppler" freischalten)

In der Nebenquest "Schweig, mein Herz..." von Kingdom Come Deliverance 2 müsst ihr die verschwundene Viktoria finden und den Soldaten Ruß heilen. Wie ihr das schafft und darüber hinaus das versteckte Achievement "Heinrich, der Verkuppler" freischaltet, erfahrt ihr in unserer Lösung.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Anzeige

Bring Martha zwei Sätze Hufeisen

Sprecht in Miskowitz mit Martha, der Ehefrau des Schmieds. Ein entsprechendes Questsymbol erscheint nach Abschluss der 14. Hauptquest "Wenn man vom Teufel spricht" im Dorf. Ihr sollt ihr zwei Sätze Hufeisen bringen.

Sprecht ihr mit dem Schmied im Dorf, könnt ihr ihn mit Redekunst überzeugen, dass ihr die Hufeisen hier schmieden könnt. Er gibt euch nach einem weiteren Redekunst-Check sogar die nötigen Materialien dafür völlig umsonst (2-mal Altmetall). Solltet ihr noch Hufeisen in eurer Lagerkiste haben, könnt ihr auch diese nehmen, dann müsst ihr nicht schmieden.

Anzeige

Hufeisen zu Viktoria bringen

Anschließend sollt ihr die Hufeisen zu Viktoria bringen, die etwas weiter südlich im Dorf ihr Haus hat. Untersucht im ersten Zimmer links die Blutlache am Boden und kehrt dann zu Martha zurück, um ihr von Viktorias Verschwinden zu berichten. Sie erzählt euch, dass sie oft zu Sigismunds Lager gegangen ist und ihr sollt euch dort nach ihr umhören. Über einen Redekunst-Check könnt ihr zudem von Bauer Kuba erfahren, der Viktoria den Hof gemacht haben soll. Sprecht erst mit ihm, da er auch in Miskowitz ist.

Sprich mit dem Bauern (Optional)

Von Kuba erfahrt ihr leider nichts Brauchbares. Ihr könnt ihn so weit provozieren, bis es zu einem Faustkampf kommt, den ihr leicht gewinnen könnt. Aber mit Viktorias Verschwinden hat er nichts zu tun.

Anzeige

Finde heraus, was mit Viktoria geschehen ist

Geht also zu Sigismunds Lager im Nordwesten und sagt der Wache am Eingang, dass ihr Hufeisen für den Schmied bringt. Sprecht dann mit dem Schmied nordwestlich im Lager (nicht mit dem Rüstschmied im Zentrum).

Der Schmied gibt euch die Info über Soldat Ruß. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Behandle den Soldaten Ruß (Gegenmittel finden)

Er schickt euch zum Soldaten Ruß, der auf der Krankenstube liegt. Sein Standort wird euch weiter südlich im Lager markiert. Er klagt über Bauchschmerzen. Über einen Überleben-Check könnt ihr herausfinden, dass er giftige Pilze gegessen hat. Ihr müsst nun erst ein Gegenmittel finden, bevor er euch weiterhelfen kann. Falls ihr diesen selber herstellen wollt, schaut in unsere Liste der Alchemie-Rezepte.

Anzeige

Ihr könnt ihn einen Verdauungstrank geben. Solltet ihr keinen dabei haben, könnt ihr die leicht verschlossene Truhe im Nebenraum knacken, darin findet ihr einen. Ihr könnt zwei Stunden warten, bis er sich erholt hat oder ihn mit Redekunst überzeugen, euch umgehend von Viktoria zu erzählen.

Das Gegenmittel findet ihr in der leicht verschlossenen Truhe direkt nebenan. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Alle Enden und „Heinrich, der Verkuppler“ freischalten

Die Quest geht jetzt in die entscheidende Phase und je nachdem könnt ihr beeinflussen, wie es mit Viktoria und Ruß weitergeht. Folgende Enden sind möglich:

Ruß überzeugen, mit Viktoria zusammenzukommen (Option 1)

Ihr könnt Ruß im Gespräch mit Redekunst zurechtstutzen (Überzeugen-Wert bzw. Auftreten-Wert sind hier entscheidend), damit er sich zu Viktoria bekennt. Begebt euch dann zu Viktoria an der markierten Stelle im Wald östlich und sagt ihr, dass Ruß zu ihr zurückkehren wird. Ihr erfahrt zudem, dass sie schwanger von Ruß ist.

Anzeige

Ruß und Viktoria gehen getrennte Wege (Option 2)

Ihr könnt von Ruß die Nachricht an Viktoria überbringen, dass er nichts mehr von ihr wissen will. Ihr könnt das Viktoria so schonungslos sagen oder sie mit Redekunst überzeugen, dass sie alleine besser dran ist. Zudem könnt ihr ihr dann vorschlagen, zur Teufelszuflucht umzuziehen. Fortan arbeitet sie dort im Badehaus. Alternativ verweist ihr sie an Martha im Dorf, dann wird sie fortan wieder dort in ihrem Haus zu finden sein.

Ruß zu Viktoria tragen (Option 3)

Dies ist ein verstecktes Ende der Quest, welches ihr spielen müsst, wenn ihr mit „Heinrich, der Verkuppler“ eine der Trophäen und Erfolge freischalten wollt. Wartet im Krankenzelt auf den Einbruch der Nacht und schaltet dann Ruß heimlich aus, sodass er bewusstlos wird. Tragt ihn dann aus dem Lager hinaus (achtet auf Wachen!) und schleppt ihn bis zu Viktoria im Wald. Legt ihn zunächst vor ihr ab und sprecht sie an. Sobald möglich, wählt im Dialog die Option „Halt noch etwas durch. Ich komme später wieder.“ aus.

Wählt diesen Dialog, legt ihr Ruß vor die Füße und sprecht sie erneut an. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Sprecht sie dann noch einmal an und es startet eine Zwischensequenz, in der Ruß zu sich kommt. Von der Situation völlig überrumpelt, wird er abhauen und Viktoria realisiert so, dass sie besser ohne ihn auskommt. Dies schaltet den Erfolg schließlich frei und beendet die Quest ebenfalls erfolgreich.

In unserer Liste aller Nebenquests und Aufträge findet ihr auch die Lösungen für alle anderen Quests im Spiel.

Quiz: Erkennst du alle PlayStation-Spiele an einem Bild?

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.