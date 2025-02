Kingdom Come Deliverance 2: Spieler probiert Skyrim-Trick aus und plötzlich rasten alle NPCs aus

Wer Kingdom Come Deliverance 2 spielt, der hat mit Sicherheit schon die eine oder andere lustige Situation mit den reaktiven NPCs in der Open-World erlebt. Dabei erinnern sie ein wenig an die Skyrim-NPCs – und zwar vielleicht mehr als ihr denkt.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Spieler wirft 300 Items auf die Straße und alle NPCs fallen darüber her

Bei Skyrim habe ich es immer am meisten geliebt, meine verrückten Stories aus dem Spiel Freunden zu erzählen. Und jene verrückten Stories hängen sehr oft mit dem reaktiven Verhalten der NPCs im Spiel zusammen. Kingdom Come Deliverance 2 verfolgt da einen ähnlichen Ansatz – und lässt NPCs auf alle möglichen Situationen reagieren, wie etwa Items, die ihr auf den Boden fallen lasst.

Anzeige

Auf Reddit hat Nutzer Mcloganator kürzlich ein Video hochgeladen, das zeigt, wie die NPCs in der Stadt Kuttenberg reagieren, wenn man eine Masse von Items auf dem Boden ablegt. Das ganze wirkt im Zeitraffer wie eine Ansammlung von Hühnern, die jeweils ihre Körner aufpicken:

Ander Nutzer schreiben auf Reddit, dass sie sogar aufpassen müssen, wenn sie ihrem Hund etwas zu essen geben wollen – die Leute im Mittelalter sind sich nämlich nicht zu schade, wirklich alles wegzuschnappen, was ihr auf den Boden werft.

Anzeige

Die Items tauchen dann an den ungewöhnlichsten Orten wieder auf, wie in den Truhen einer Badehaus-Frau – sie verschwinden also keineswegs einfach, sondern verteilen sich im Spiel (Quelle: Reddit).

Habt ihr schonmal Wein in einer Bar in Skyrim fallen gelassen?

Das lustige Verhalten von NPC in The Elder Scrolls 5: Skyrim ist bis heute ein Diskussionsthema bei Fans. Auf YouTube zeigt euch Nutzer ClubSkyrim etwa, wie die NPCs in einer Taverne reagieren, wenn ihr dort Wein und Essen fallen lasst – sie kämpfen nämlich bis zum Tod um die Items:

Wenigstens bringen sich die NPCs in KCD2 nicht direkt um, sobald ihr mal ein Stück Fleisch für euren Hund fallen lasst. Trotzdem bin auch ich immer wieder überrascht, wie komplex die Bürger in KCD2 auf meine Anwesenheit reagieren – etwa, wenn sie die Nase rümpfen, sobald ich mal vergessen habe, mich zu waschen.

Anzeige

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.