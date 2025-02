Kingdom Come Deliverance 2: Zum Opfer gemacht (Margarete helfen)

In der Nebenquest "Zum Opfer gemacht" von Kingdom Come Deliverance 2 helft ihr der Diebin Margarete dabei, einen reichen Schneider zu beklauen und könnt dabei auch eine Romanze mit ihr eingehen. In unserer Lösung helfen wir euch bei allen Vorbereitungen und zeigen alle möglichen Enden der Quest.

"Zum Opfer gemacht" starten

Ein paar Tage nach Abschluss von „Jungfer in Nöten“ erscheint bei der Schenke südlich von Pschitoky ein Hinweissymbol für eine Quest. Sprecht mit Schankwirt Wolfram Raus und fragt ihn, was es neues gibt. Er wird euch von der Herumtreiberin vor der Schenke erzählen, die um Geld bettelt.

Nach "Jungfer in Nöten" müsst ihr ein paar Tage warten, dann erscheint eine neue Quest bei dieser Schenke. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Margarete bettelt am Wegesrand. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Ihre Position wird euch anschließend mit einem Questsymbol draußen markiert. Es handelt sich um Margarete, die ihr in "Jungfer in Nöten" als vermeintliche Müllersmagd aus der Scheune befreit habt. Sie hat Geldprobleme und braucht Hilfe bei einem Plan. Sie bittet euch, ihr zu helfen, einen reichen Bürger auszurauben, der seine Frau vergiftet hat, um eine jüngere zu heiraten. Margarete will sich als eine Geliebte von ihm ausgeben.

Hinweis: Im Gespräch habt ihr die Option, ihr 1.000 Groschen zu geben, damit würdet ihr die Quest aber direkt beenden, macht das also nicht. Macht ihr es aber doch, könnt ihr die 1.000 Groschen danach einfach wieder per Taschendiebstahl stibitzen.

Damit der Plan gelingt, müsst ihr drei Dinge vorsorglich erledigen. Ein schickes Kleid für Margarete besorgen, einen Schlaftrunk besorgen und euch selbst herausputzen, damit ihr edel ausseht.

Schlaftrunk finden

Entweder schaut ihr in unsere Alchemie-Rezepte und braut euch selbst einen Schlaftrunk oder ihr könnt einen unweit nördlich im Dorf Pschitoky beim Apotheker kaufen.

Beim Apotheker in Pschitoky könnt ihr euch schnell einen Schlaftrunk besorgen. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Bring Margarete ein neues Kleid

Ein schickes Kleid könnt ihr beim Schneider in Kuttenberg kaufen, solltet ihr keines im Inventar oder der Lagerkiste haben. Ein "Cotehardie der Edelfrau" ist für diese Quest geeignet.

Bei Schneidern in Kuttenberg bekommt ihr Frauenkleider. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Sieh besonders schick aus

Zu diesem Zeitpunkt im Spiel habt ihr sicherlich schon feine Kleider vorrätig. Achtet einfach darauf, dass euer Wert für Charisma so hoch wie möglich ist, dann seid ihr gut gewappnet. Das Outfit von der Hochzeit in „Ungeladene Hochzeitsgäste“ sollte reichen.

Margarete am Abend in Kuttenberg treffen

Habt ihr alle Vorbereitungen getroffen, sprecht erneut mit Margarete und gebt ihr das Kleid und fragt sie, ob euer Aussehen passt. Wenn sie zustimmt, bittet sie euch sie abends in Kuttenberg bei der auf der Karte markierten Stelle zu treffen.

Ihr könnt direkt dort hingehen, auch wenn es noch Tag ist. Wenn ihr ankommt, könnt ihr über die Einblendung „Warte auf Margarete“ rechts unten die Zeit bis 21 Uhr vergehen lassen. Sprecht dann mit Margarete auf der Bank. Sie wird euch zu Latschek in die nahe Schenke schicken.

Über die Einblendung rechts unten könnt ihr auf Margarete am Treffpunkt warten. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Rede mit Latschek in der Schenke

Latschek wird euch auf der Karte markiert. Er sitzt an einem der Tische innerhalb der Schenke. Sprecht ihn an. Ihr müsst nun einen Redekunst-Check bestehen (Beeindrucken, Handwerk oder Kampf).

Schlaftrunk in Latscheks Krug schütten

Ist der Check erfolgreich, wird sich Latschek kurz darauf zum Klo begeben. Wartet, bis er den Raum verlassen hat und visiert dann seinen Krug an. Über die eingeblendete Taste rechts unten im Bildschirm könnt ihr „Sabotieren“ auswählen und so den Schlaftrunk benutzen.

Den Bierkrug könnt ihr "sabotieren", sobald Latschek aus dem Raum verschwindet. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Wartet, bis Latschek wieder am Tisch sitzt und sprecht ihn an. Nach einem kurzen Gespräch, wird er sich verabschieden und benommen aus der Schenke torkeln, wo er schließlich vor dem Eingang zusammenbricht.

Latschek zu Margarete tragen

Ihr könnt ihn jetzt aufheben und zu Margarete bringen. Keine Sorge wegen Zeugen, niemand wird Verdacht schöpfen, da die Leute um euch herum denken werden, dass ihr nur einen Betrunkenen nach Hause bringt. Benutzt beim Tragen eure Fackel, dann habt ihr nichts zu befürchten.

Tipp: Bringt Latschek nicht direkt zu Margarete, sondern sucht euch eine dunkle Ecke auf dem Weg und lasst ihn fallen. Lootet ihn dann, denn er hat 123 Groschen bei sich. Zudem könnt ihr seinen Schlüssel zum Laden und seine Truhenschlüssel stibitzen. Damit könnt ihr später noch viel zusätzliche Beute einsacken.

Legt Latschek im kleinen Gebäude hinter Margarete ab und sprecht mit ihr. Sie will euch morgen wieder treffen. Wählt die Option zum Schlafengehen, damit die Zeit vorgespult wird.

Margarete zu Latschek folgen

Sobald ihr aufwacht und mit Margarete sprecht, seht ihr, dass sie ein blaues Auge hat und Latschek fort ist. Der Mistkerl hat sie wohl geschlagen und ist dann abgehauen. Folgt Margarete also zum Schneider, um ihn euch vorzuknöpfen. Ihr könnt Margarete auf dem Weg automatisch folgen und optionale Gespräche mit ihr führen. Sie bittet euch, bei der Konfrontation mit dem Schneider zu schweigen.

Wichtiger Hinweis: Es ist nun ein guter Zeitpunkt gekommen, einen manuellen Spielstand anzulegen, kurz bevor ihr den Schneider erreicht, denn die Quest hat drei unterschiedliche Enden. Ihr könnt Margaretes Wunsch entsprechen, was euch später eine Romanze ermöglicht. Ihr könnt euch aber auch auf die Seite des Schneiders stellen und die ganze Wahrheit über Margarete erfahren. Oder aber ihr legt Margarete herein und lasst sie ihre eigene Medizin schmecken. Letztere Option ist dabei unser Favorit.

Schweigen und Margarete reden lassen (1. Option)

Lasst Margarete beim Schneider komplett die Führung übernehmen und schweigt. Bei der ersten Dialogauswahl dürft ihr noch etwas sagen, bei allen weiteren Malen müsst ihr aber den Mund halten. Der Schneider gibt Margarete schließlich das Schweigegeld und geht hinauf in seine Gemächer. Margarete verlässt den Laden und ihr müsst ihr folgen.

Tipp: Habt ihr euch zuvor die Schlüssel vom Schneider geklaut, könnt ihr noch schnell rechts der Theke die Tür öffnen und die beiden Kisten dahinter looten. Ihr findet darin jede Menge Pferderüstungen, feinste Kleidungsstücke sowie den edlen Beutel und Gürtel, die euch die maximale Anzahl an Waffen- und Gegenstandsslots freischalten. Beeilt euch aber, denn solltet ihr Margarete zu lange warten lassen, scheitert die Quest.

Habt ihr vorher den Schlüssel zum Laden vom Schneider geklaut, könnt ihr im Hinterzimmer fette Beute machen. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Auf dem Rückweg folgt ihr Margarete wieder automatisch und lasst das Gespräch mit dem Schneider Revue passieren. Zurück beim Heuboden will Margarete sich für eure Hilfe bedanken und euch küssen. Wollt ihr die Romanze mit der Diebin eingehen, wählt die Option „Werd ich nicht. (Küssen)“. Nach heißem Ladebildschirm-Sex wacht ihr am nächsten Morgen auf und die Quest ist erfolgreich abgeschlossen. Wie die Szene mit der Romanze aussieht, zeigen wir euch im folgenden Video:

Kingdom Come Deliverance 2: Romanze mit Margarete Abonniere uns

auf YouTube

Achtung, die Romanze wird euch einiges kosten! Margarete ist am nächsten Tag verschwunden. Sie hat euch ihren Ring sowie 20 % eures gesamten Geldes geklaut. Bei einem Kontostand von 5.000 Groschen wären das beispielsweise ganze 1.000 Groschen. Ihr könnt euer gesamtes Geld vorher in eure Lagerkiste packen, dann kann euch Margarete nichts wegnehmen.

Ihr könnt die Romanze übrigens auch ablehnen (Option „Teilen wir das Geld auf.“). In diesem Fall könnt ihr entscheiden, ob ihr die Hälfte, ein Viertel oder gar nichts nehmt. Anschließend fordert sie auch ihren Ring zurück. Nach Questende könnt ihr ihr aber das Geld und den Ring direkt wieder per Taschendiebstahl klauen, wenn ihr wollt.

Nicht schweigen und die Wahrheit herausfinden (2. Option)

Wenn ihr beim Schneider mindestens 2-mal nicht schweigt, sondern etwas sagt, dann wird Margaretes Lügenkonstrukt zusammenbrechen. Sie hat sich das blaue Auge selbst zugefügt und der Schneider hat seine Frau gar nicht vergiftet. Margarete hat euch diese Geschichte nur erzählt, damit sie euch für ihren Plan einspannen konnte. Auch die Geschichte von der schwangeren Freundin ist erstunken und erlogen.

Sichtbar aufgebracht könnt ihr Margarete nun drohen, allerdings wird sie euch abwürgen und erzählen, dass sie euch anschwärzen wird, solltet ihr sie verraten oder gar töten wollen. Anschließend könnt ihr zwei leichte Einschüchtern-Checks ausführen. Entweder zwingt ihr Margarete das Geld (500 Groschen) euch oder dem Schneider zurückzugeben. Alternativ könnt ihr sie einfach laufen lassen oder zumindest den Ring für euch behalten. Anschließend endet die Quest und jeder geht seiner Wege.

Wenn ihr nicht schweigt, fällt Margaretes Lügenkonstrukt auseinander. (© Screenshot GIGA)

Hinweis: Ihr braucht nicht zu versuchen, Margarete nach Questende zu verfolgen, wir haben es schon gemacht. Sie hat kein Quartier in Kuttenberg und wird die Karte stattdessen auf direktem Wege verlassen, sodass ihr ihr nicht weiter folgen könnt. Es war das letzte Mal, dass ihr sie im Spielverlauf gesehen habt.

Margarete reinlegen (3. Option)

Dies ist unserer Meinung nach das beste Ende dieser Quest und beschert euch auch die höchste Abschlussbelohnung. Schweigt beim Schneider und lasst Margarete reden, damit sie das Geld vom Schneider erhält. Auf dem Weg zurück klaut ihr ihr dann die 500 Groschen per Taschendiebstahl.

Klaut Margarete auf dem Rückweg die 500 Groschen per Taschendiebstahl. (© Screenshot und Bearbeitung GIGA)

Zurück beim Heuboden lehnt ihr ab, sie zu küssen, sondern besteht auf das Teilen des Geldes. Sie wird sich geschockt zeigen, da das Geld verschwunden ist. Ihr könnt mit „So ein Pech.“ reagieren und euch ins Fäustchen lachen. Aber egal welche Antwort ihr wählt, wird sie danach wütend abziehen und die Quest endet. Die 500 Groschen und der Ring gehören euch. Wollt ihr richtig fies sein, könnt ihr sie nach Questende direkt von hinten umhauen und noch das teure Kleid von ihr looten, was ihr für sie besorgt hattet.

In unserer Liste aller Nebenquests und Aufträge findet ihr auch die Lösungen für alle anderen Quests im Spiel.

