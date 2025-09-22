Kinofilm „Supergirl“: Release-Datum für 2026 steht fest

„Supergirl“ lässt auf sich warten: Erst ein Jahr nach „Superman“ kommt das weibliche DC-Pendant in die Kinos. Alle Infos zum Starttermin.

Wann kommt „Supergirl“ in die deutschen Kinos?

Während David Corenswet dieses Jahr in der Rolle des Supermans glänzt, kommt erst 2026 weibliche Super-Power in die Kinos: Filmstart für „Supergirl“ ist am 26. Juni 2026 in den deutschen Kinos.

Supermans Cousine, das Supergirl Kara Zor-El, verkörpert in der Filmadaption der DC-Comicreihe die Schauspielerin Milly Alcock. Serienfans kennen sie bereits aus „Sirens“ oder „House of the Dragon“. Letztere geht bereits in die dritte Staffel.

Neues Image für „Supergirl“

Mit „Supergirl“ brechen Drehbuchautorin Ana Nogueira und Regisseur Craig Gillespie das Image einer makellosen Superheldin.

Für Drehbuchautorin Ana Nogueira ist es ihr Debüt, wie Games Radar berichtet. Vorher war sie als Schauspielerin in Produktionen wie „Vampire Diaries“ zu sehen. Die Dreharbeiten zum Film, die in Großbritannien und Schottland stattfanden, sind bereits seit Mai 2025 abgeschlossen.

James Gunn, Co-Leiter der DC Studios, sprach bereits im Januar 2023 mit Hollywood-Reporter über das neue Image des Supergirls: „She’s much more hardcore, she’s not exactly the Supergirl we’re used to seeing.“ („Sie ist deutlich härter und nicht genau das Supergirl, das wir bisher gesehen haben“).

Die Schattenseiten der Heldin

Kara Zor-El ist unter schwierigen Verhältnissen aufgewachsen. Bevor sie auf die Erde kam, sah sie mit 13 Jahren auf grausame Weise, wie ihr Heimatplanet Krypton explodierte.

Der komplexe, emotional geschädigte Charakter kämpft mit inneren Dämonen und bietet einen starken Gegensatz zur idealisierten Superman-Figur. Eigentlich soll sie Superman helfen, der ihre Hilfe jedoch nicht braucht.

Worum geht es in „Supergirl“?

In der Geschichte trifft Kara schließlich auf Ruthye, die von Rache geleitet zusammen mit Kara den Mörder ihres Vaters jagen will. Gemeinsam mit dem loyalen Hund Krypto begeben sie sich auf eine gefährliche Reise quer durch das Universum.

Dabei treffen sie auf skrupellose Gegner wie den Söldner Krem, gespielt von Schauspieler Matthias Schoenaerts. Auch der Antiheld Lobo, den Jason Momoa („Game of Thrones“) in einem Cameo verkörpert, soll im Film einen Auftritt haben.

„Look Out“ statt „Look Up“: Neuer Titel für „Supergirl“

Ursprünglich sollte der Film genau wie die Comicreihe „Supergirl: Woman of Tomorrow“ heißen. Die Änderung bestätigte James Gunn im Juni 2025 gegenüber dem RollingStone-Magazin.

Gunn kündigte auf seinem X-Kanal den „Supergirl“-Film für 2026 mit den Worten „Look Out“ an – ein interessanter Kontrast zu Superman, bei dem es stets „Look up“ heißt. Womöglich gibt er damit den spannenden Hinweis, dass man sich vor dem neuen Supergirl in Acht nehmen sollte.