Kinostart vorverschoben: Chainsaw Man geht endlich weiter – Staffel 2 folgt

Chainsaw Man geht endlich weiter. Der Kinofilm „Chainsaw Man – The Movie: Reze Arc“ startet endlich auch in deutschen Kinos und eine potenzielle Staffel 2 dürfte bald folgen. Wir sammeln hier alle Informationen zur Zukunft des Hype-Animes.

„Chainsaw Man“-Film vorverschoben

Statt einer zweiten Staffel wurde auf der Jump Festa 24 ein Film angekündigt, der die Geschichte des Mangas weiterführt. Ab 19. September 2025 läuft der Kinofilm „Chainsaw Man – The Movie: Reze Arc“ in japanischen Kinos. Ab dem 23. Oktober 2025 könnt ihr ihn auch in Deutschland schauen.

Ursprünglich war der Kinostart in Deutschland für den 29. Oktober 2025 vorgesehen und wurde damit um eine Woche vorverschoben. Den neuen Trailer zum Film könnt ihr euch hier ansehen:

Wann erscheint Staffel 2 von Chainsaw Man?

Im Oktober 2022 feierte Staffel 1 von Chainsaw Man ihr Debüt in Deutschland. Zwölf actiongeladene Episoden später lief das bisher letzte Blutvergießen über die Bildschirme. Seitdem gibt es leider kein offizielles Start-Datum von Staffel 2.

Wie geht es in Staffel 2 bzw. im Film weiter?

Für die Produktion des „Chainsaw Man“-Films ist übrigens Studio MAPPA verantwortlich, die neben dem dazugehörigen Anime auch andere beliebte Serien wie Attack on Titan, Jujutsu Kaisen oder Vinland Saga umgesetzt haben.

Der Titel des Films – „Reze Arc“ – und die bisher veröffentlichten Trailer sowie Teaser verraten einiges über die Handlung des Films. Die Handlung knüpft an das Ende von Staffel 1 an und erzählt die Geschichte von Reze, einer fremden Frau, die sich Denji nähert. Der Reze Arc wird übrigens auch als „Bomb Girl Arc“ bezeichnet.