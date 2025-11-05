Klatsche für Disney: Neue Serie mit Kim Kardashian kassiert Null-Prozent-Wertung

Kunden von Disney+ sollten diese Serie besser auslassen.

Mit All's Fair ist eine neue Serie auf Disney+ gestartet, die von Kritikern regelrecht zerrissen wird. Auch die User-Wertungen fallen durchwachsen aus.

Disney-Serie ist laut Presse ein Totalausfall

Auf dem Papier hat die neue Anwaltsserie All's Fair das Potenzial zum Hit. Während vor der Kamera bekannte Hollywood-Größen wie Glenn Close, Sarah Paulson und Naomi Watts stehen, agiert im Hintergrund Ryan Murphy als Schöpfer und kreativer Kopf. Murphy war in der Vergangenheit unter anderem für American Horror Story oder auch die Netflix-Serie Monster verantwortlich. Und mit Kim Kardashian fährt das Projekt sogar einen medialen Mega-Star auf.

In der Realität legt die Disney-Serie aber eine krachende Bruchlandung hin, denn bisher fallen ausnahmslos alle Pressestimmen negativ aus – damit kassiert All's Fair derzeit einen desaströsen Zufriedenheitswert von 0 Prozent auf Rotten Tomatoes. So schreibt der Guardian im Review:

Faszinierend, unverständlich, existenziell schrecklich … Es ist so grauenhaft, dass es fast schon verächtlich wirkt. (Quelle: The Guardian

Die User-Bewertungen fallen zwar insgesamt deutlich besser aus, aber auch hier sind nur 57 Prozent aller Stimmen positiv. Und trotz aller Kritik: In den hauseigenen Charts von Disney+ belegt All's Fair derzeit den ersten Platz und lässt damit sogar beliebte Serien wie High Potential hinter sich.

Kim Kardashian schimpft über ChatGPT

Besonders oft wird in den Kritiken vor allem die steife Darstellung von Kim Kardashian bemängelt. Warum Serien-Schöpfer Murphy ausgerechnet den Reality-Star zur Hauptrolle gemacht hat, wird dabei ebenfalls hinterfragt.

Da hilft es auch nicht, dass Kim Kardashian parallel noch in anderen Meldungen schlecht wegkommt. So hat der Mega-Star das KI-Modell ChatGPT für Prüfungen genutzt, um in der echten Welt ihre juristische Ausbildung voranzubringen – ein Vorhaben, das nicht gerade ein voller Erfolg war.