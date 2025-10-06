Komm schon, Disney! Diese 8 Marvel-Helden verdienen einen eigenen Film

Im MCU fehlen noch viele tolle Helden. Dazu gehört auch Squirrel Girl.© Marvel / Bearbeitung: GIGA 1 / 9

Diese 8 Marvel-Helden gehören auf die große Leinwand – darunter auch eine echte Newcomerin.

Obwohl das Marvel Cinematic Universe (MCU) aktuell 36 Filme umfasst und Helden wie Iron Man, Spider-Man oder Captain America gleich mehrere Solo-Filme erhalten haben, gibt es immer noch zahlreiche beliebte Figuren, die auf ihr Kino-Debüt warten. In dieser bunten Bilderstrecke stellen wir euch deshalb 8 großartige Marvel-Helden vor, die wir endlich auf der großen Leinwand sehen wollen.