Komm schon, Marvel! Diese 8 Comic-Helden verdienen einen eigenen Film

Diese 8 Marvel-Helden gehören auf die große Leinwand – darunter auch eine echte Newcomerin.
Obwohl das Marvel Cinematic Universe (MCU) aktuell 36 Filme umfasst und Helden wie Iron Man, Spider-Man oder Captain America gleich mehrere Solo-Filme erhalten haben, gibt es immer noch zahlreiche beliebte Figuren, die auf ihr Kino-Debüt warten. In dieser bunten Bilderstrecke stellen wir euch deshalb 8 großartige Marvel-Helden vor, die wir endlich auf der großen Leinwand sehen wollen.
Moon Knight
Marc Spector, besser bekannt als weißer Rächer Moon Knight, hat zwar schon eine eigene Marvel-Serie auf Disney+, aber die komplexe Figur hat auch einen eigenen Film verdient. Besonders jetzt, wo nahezu feststeht, dass die Serie keine zweite Staffel erhält. Es ist zwar durchaus möglich, dass der ägyptische Superheld einen Auftritt in Avengers: Doomsday oder Avengers: Secret Wars hat, aber auch dort wäre er ja dann nur ein Nebencharakter.
Punisher
Frank Castle hat in seiner Rolle als Punisher zwar schon drei Filme auf dem Kerbholz, aber ein Solo-Film im MCU wäre wirklich mal angebracht. Zumal die Figur, dargestellt von Jon Bernthal, seit Anfang 2025 ganz offiziell im MCU angekommen ist. In der Serie Daredevil: Born Again tritt Castle als Nebenfigur auf. In Zukunft soll auch noch ein Special auf Disney+ folgen. Ein handfester Film im Stil von Deadpool, also mit R-Rating, wäre aber das eigentliche Highlight.
Spider-Gwen
In den animierten Spider-Man-Filmen rockt Spider-Gwen die große Leinwand bereits. Eine Live-Action-Variante im MCU fehlt allerdings bisher. Da die Rechte auch hier bei Sony liegen, gestaltet sich ein Solo-Auftritt im MCU allerdings schwierig. Dabei genießt die Figur große Beliebtheit. Nicht zuletzt, weil sie auch im populären Multiplayer-Shooter Fortnite ein gefragter Skin ist.
Hulk
Technisch gesehen gibt es schon einen Hulk-Film im MCU und zwar den Film von 2008 mit Edward Norton in der Hauptrolle. Dem aktuellen Hulk, gespielt von Mark Ruffalo, blieb ein Solo-Film allerdings bisher verwehrt – ganz zum Leidwesen der Fans, die den grünen Riesen endlich mal wieder in der Hauptrolle sehen wollen. Mit dem Comic World War Hulk gibt es auch eine super Vorlage.
Squirrel Girl
Doreen Greeley oder auch Squirrel Girl ist eine echte Newcomerin und der breiten Öffentlichkeit erst seit dem Multiplayer-Hit Marvel Rivals bekannt. Seitdem erfreut sich die quirlige Superheldin aber großer Beliebtheit bei den Fans. Im MCU ist Squirrel Girl dagegen bisher gar nicht vertreten. Dabei ist Doreen ein echtes Powerhouse und wird mit ihren Eichhörnchen-Kräften sogar Gegnern wie Thanos und Doctor Doom gefährlich, was fast ein Running Gag in der Comic-Welt ist.
Gambit
Der Mutant Gambit sollte schon mehrfach einen eigenen Film erhalten – daraus wurde allerdings bis heute nichts. Seit 2024 stehen die Chancen aber wieder gut. In dem Milliarden-Hit Deadpool & Wolverine hat der Superheld einen kleinen Auftritt, dargestellt von Channing Tatum. Gut möglich also, dass die beliebte Figur irgendwann auch einen eigenen Solo-Film erhält. Zumindest können sich Fans schon mal auf ein Widersehen mit Gambit in Avengers: Doomsday freuen.
Silver Surfer
Die tragische Figur vom Silver Surfer, die für den Planetenfresser Galactus Welten auskundschaftet, ist schon lange ein Wunschkandidat für einen eigenen Film. Bisher hat es aber nur für eine Nebenrolle im zweiten Fantastic-Four-Film von 2007 gereicht. Immerhin hat der weibliche Silver Surfer, Shalla-Bal, im neuen Fantastic-Four-Film einen Auftrifft. Es gibt sogar Gerüchte, dass Marvel für das Original einen Film plant. Ob das allerdings auch passiert, ist eine andere Frage.
Ghost Rider
Auch dieser Held hat bereits zwei Filme hervorgebracht. Da diese allerdings mehr schlecht als recht und zudem kein Teil vom MCU sind, wünschen sich Fans bereits seit Jahren ein Comeback vom Geist der Rache. In der Marvel-Serie Agents of Shield hat der feurige Schädel sogar eine große Rolle gespielt. Für einen neuen Solo-Film hat es trotzdem nicht gereicht. Es gibt allerdings auch hier immer wieder Gerüchte, dass der Ghost Rider in der nächsten Phase des MCUs einen Kinoauftritt spendiert bekommt und zwar als Teil der Midnight Suns.