Kommendes Amazon-Prime-Highlight: Diese Serie macht Gamer-Träume wahr

Amazon Prime spendiert seinen Abonnenten schon bald einen neuen Serien-Leckerbissen: Die Schöpfer einer beliebten und preisgekrönten Netflix-Serie bringen mit Secret Level ein spannendes Projekt auf die Streaming-Plattform, das vor allem Gamer neugierig machen dürfte. Den Trailer könnt ihr euch über diesem Artikel ansehen.

Secret Level: Amazon adaptiert Kult-Games

Mit Secret Level bringt Amazon noch dieses Jahr eine animierte Anthology-Serie für Erwachsene heraus. Sie soll über 15 Folgen verfügen und in jeder einzelnen eine Geschichte aus einem bekannten Videospiel-Universum erzählen.



Zu den Spielen zählen Kult-Hits wie Unreal Tournament, The Outer Worlds, Spelunky und Sifu. Eine Folge wird sich zudem auf mehrere PlayStation-Hits gleichzeitig konzentrieren – im Trailer hat unter anderem Kratos aus God of War einen Auftritt.



Mit Blur Studio zeichnet ein erfahrenes Animations-Team für die Serie verantwortlich, das bereits auf Netflix mit der Anthologie Love, Death + Robots einen großen Erfolg feiern konnte.

Anzeige

Auch an Star-Power fehlt es dem Projekt offensichtlich nicht – der Trailer zeigt an, dass beispielsweise Keanu Reeves daran mitwirkt. Allzu lange müsst ihr euch übrigens nicht mehr gedulden – am 10. Dezember 2024 startet die Serie auf Amazon Prime Video.

Fans feiern Trailer zu Amazon-Prime-Serie

Auf YouTube kommt der Trailer zu Secret Level richtig gut an – Fans zeigen sich begeistert, dass sie in einer Serie so viele unterschiedliche Umsetzungen von Spieleklassikern bekommen werden.

Anzeige

Warte…Ich bekomme Armored Core und Unreal Tournament in dieser Anthologie? Was habe ich getan, um diese gloriose Serie zu verdienen? Ich bin so aufgeregt! (YouTube-User JuneReed-z9i)

Ganz klar das Coolste, was bei der Gamescom bisher herausgekommen ist. Wer auch immer sich das bei Blur Studio überlegt hat, verdient eine Gehaltserhöhung und einen Bonus. (YouTube-User ArkoriusGhaul)

Anzeige

Die Qualität der Animationen ist der Wahnsinn, ich bin so hyped! (YouTube-User The AMaazing)

(Quelle: YouTube)

Hoffentlich endet Secret Level nicht so wie diese 9 Serien, die Amazon, Netflix und Disney+ viel zu früh abgesägt haben:

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.