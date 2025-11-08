Konnte nicht aufhören zu lesen: Dieses brillante 42 Jahre alte Horrorbuch hat eine ganz besondere Gabe

Stephen King sagt selbst im Vorwort, dass es das schlimmste Buch ist, das er je geschrieben hat.

Ich hätte niemals Friedhof der Kuscheltiere gelesen, wäre es nicht immer mal wieder auf Social Media in meiner Timeline aufgetaucht und aufs Äußerste gelobt worden. Bisher kannte ich nämlich nur ein oder zwei Verfilmungen, die mich alle nie vom Hocker gehauen haben. Die Geschichte selbst war mir also bekannt, und auch die hat nie dafür gesorgt, dass sich mir die Haare sträuben.

Das Buch jedoch ist ein ganz und gar anderes Level. Und das vielleicht nicht auf die Art, wie ihr gerade glaubt: Es ist bestialisch und schrecklich und unverdaulich, aber nicht aufgrund von schnellen Horrorsequenzen, sondern wegen seiner extrem abgründigen emotionalen Tiefe. Und ich glaube, für so manche, könnte es sogar bei der Trauerbewältigung helfen – denn bisher habe ich kein anderes Buch gelesen, das so genial und hart und irgendwie richtig mit dem Tod umgeht.

Friedhof der Kuscheltiere: Roman Deutsche Übersetzung von Christel Wiemken Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 08.11.2025 05:22 Uhr

Wenn das Undenkbare geschieht

Leichte Spoiler- und Triggerwarnung: Ich werde den (sehr) groben Inhalt von Friedhof der Kuscheltiere erwähnen, allerdings dürften das Buch und seine Geschichte so bekannt sein, dass ihr wahrscheinlich ohnehin schon wisst, was ich meine.

In Friedhof der Kuscheltiere zieht die Familie Creed samt beider Kinder und einer Katze in ihr neues Zuhause – das einzige Problem: Direkt vor dem Haus geht eine stark befahrene Straße entlang, auf der ständig riesige Laster vorbeirasen. Alsbald erwischt es die Katze, doch der nette, alte Nachbar der Creed-Familie kennt einen Ausweg: Ein verborgener Friedhof im Wald besitzt die Macht, Tote zurückzuholen – nur irgendwie anders, irgendwie falsch. Louis, der Vater der beiden Kinder, begräbt die Katze und am nächsten Tag sitzt sie wieder im Haus: Stinkend, mit dreckigem Fell und tot-gelben Augen beobachtet sie ihn.

Monate später passiert das Undenkbare. Der kleine Sohn der Familie wird von einem Laster erwischt und Louis Creed sieht in seiner Verzweiflung nur einen Ausweg.

Was erst einmal wie eine halbe Zombie-Geschichte anmutet, entfaltet einen wahrlich absonderlichen, emotionalen Horror durch den Aufbau des Buchs und den Tauchgang in die schiere, schwarze Verzweiflung der Familie.

Warum das Buch so erstaunlich ist: „Manchmal ist der Tod besser.“

Der wahre Horror von Friedhof der Kuscheltiere beginnt erst auf den letzten 100 Seiten, davor lernt ihr die Creed-Familie auf intime Art kennen und durchlebt das Grauen, ein Kind zu verlieren, hautnah mit. Damit ist dieses Buch nichts für jene, die schon wissen, dass sie das nicht aushalten oder aushalten wollen. King lässt den Leser aber nicht nur diese undenkbare Situation durchleben, sondern stellt die Frage, was es bringt, den Tod nicht zu akzeptieren – so schrecklich und sinnlos er auch immer sein mag.

„Manchmal ist der Tod besser“, sagt der alte Nachbar von Louis Creed, als er ihn dagegen warnt, seinen toten Sohn auf dem Friedhof der Kuscheltiere zu begraben. Creed kann und will nicht auf ihn hören – etwas, das durchaus verständlich ist, nach allem, was er und seine Familie durchgemacht haben. Allerdings lauert auf diesem Weg nur noch weiterer Schmerz und schließlich auch Wahnsinn.

Ultimativ geht es in dem Horrorroman nicht darum, eine gruselige Zombie-Geschichte zu erzählen. Es geht darum, den Trauerprozess nach dem Tod einer geliebten Person (oder eines geliebten Tieres) zu durchleben, mit all seinem Schmerz und der Hilflosigkeit und dem Wunsch danach, Dinge ungeschehen zu machen; dem Wunsch, die Menschen und Tiere zurück ins Leben zu holen. Louis Creed hat diese Möglichkeit und bringt etwas aus dem Totenreich zurück, das grauenhaft ist.

Manchmal ist der Tod besser – das ist es, was Friedhof der Kuscheltiere auf erstaunlich feinfühlige und in meinen Augen richtige Art sagen will. So sehr es auch weh tut, der Tod gehört zum Leben dazu und der Wunsch, ihn ungeschehen zu machen – ihn nicht zu akzeptieren – führt zu nichts Gutem.

Ich glaube, ich werde Friedhof der Kuscheltiere irgendwann noch einmal lesen wollen; vielleicht, wenn ich selbst einen Menschen oder ein Tier verloren habe, und wenn ich jemanden brauche, der mir sagt, dass es manchmal besser ist, die Dinge einfach zu akzeptieren und den Schmerz zuzulassen.