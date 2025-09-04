Kontroverse Übernahme: Große Veränderung bei ProSiebenSat.1

Nach Sky wird auch ProSiebenSat.1 übernommen – doch der Mega-Deal schmeckt nicht allen.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Update vom 4. September 2025: Der Berlusconi-Konzern Media For Europe hat die Mehrheit an ProSiebenSat.1 übernommen – nach einigem Hin und Her verfügt das Unternehmen nun wohl über rund 75,6 Prozent der Anteile. Damit formiert sich ein großer europäischer Fernsehkonzern, der im Streaming-Zeitalter relevante Unterhaltung bieten will – doch aufgrund der politischen Verwicklungen der Berlusconis hat der Deal für viele einen Beigeschmack. Wie sich die Übernahme auf das Programm und die Aufstellung von ProSieben und Sat.1 auswirken wird, muss sich noch zeigen.

Anzeige

Originalmeldung vom 29. Juli 2025:

Das Unternehmen MFE (MediaForEurope) hat schon seit Längerem eine Mehrheitsübernahme von ProSiebenSat.1 im Blick. Mit diesem Ziel macht der Konzern nun Ernst und erhöht sein Angebot. Doch der mögliche Deal des kontroversen Unternehmens wird bereits jetzt scharf kritisiert.

ProSiebenSat.1: Wer übernimmt die Sender?

MFE besitzt aktuell bereits 29,99 Prozent von ProSiebenSat.1. Als zweitgrößter Gesellschafter ist das tschechische Investor-Unternehmen PPF mit knapp 15 Prozent beteiligt – und auch dieser Konzern hat bereits Interesse an einer Aufstockung der Anteile signalisiert.

MFE wird bei diesem Vorhaben besonders kritisch gesehen, da es sich um eine Gruppierung der Berlusconi-Familie handelt. Diese genießt auch nach dem Tod des rechtspopulistischen und skandalumwitterten Oberhaupts Silvio Berlusconi zurecht nicht unbedingt großes Vertrauen in Sachen unabhängiger Medien.

Dass die Berlusconi-Erben betonen, die Sender nicht vollständig übernehmen, sondern nur mit einer gemeinsamen Vision leiten zu wollen, klingt da nicht unbedingt beruhigender. Dieser Meinung sind unter anderem Kulturstaatsminister Wolfram Weimer sowie Mika Beuster, Bundesvorsitzender des Deutschen Journalistenverbands. (Quelle: Tagesschau)

Anzeige

Noch ist allerdings nicht klar, ob eine Übernahme durch MFE tatsächlich geschehen wird. Die Annahmefrist des derzeitigen Angebots läuft erst einmal bis zum 13. August 2025, bei erneuter Erhöhung des Angebots könnte diese aber auch noch verlängert werden.

Kommt nach Sky die nächste Übernahme?

Mit ProSieben, Sat.1, Kabel Eins und einigen Spartensendern würde eine MFE-Übernahme potenziell einen wesentlichen Teil der deutschen Medienlandschaft beeinflussen.

Nachdem erst Ende Juni 2025 die Übernahme von Sky Deutschland durch RTL bekannt geworden ist, wäre dies ein weiteres Beben in der Branche. Ob sich die traditionellen Fernsehsender durch diese Konsolidierungen tatsächlich besser aufstellen und in Konkurrenzkampf mit den Streaming-Riesen wie Netflix, Disney und Amazon bestehen können, muss sich zeigen.