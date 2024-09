Kontroverser Steam-Release: Spieler streiten sich über düsteren Survival-Shooter

The Forever Winter: Official Gameplay Overview Trailer

Der brandeue Survival-Shooter The Forever Winter steigt zum Start seiner Early-Access-Phase in den Steam-Bestsellern ein – doch die Community ist sich noch nicht sicher, was es von dem düsteren Sci-Fi-Spiel halten soll. Den Trailer könnt ihr euch über diesem Artikel ansehen.

The Forever Winter: Shooter spaltet Steam-Community

Am 24. September 2024 ist das dystopische Survival-Spiel The Forever Winter auf Steam in die Early-Access-Phase gestartet. Obwohl die ersten Bewertungen kein sofortiges Highlight vermuten lassen, sorgt der Shooter in den Charts trotzdem für Wirbel – und macht trotz harscher Kritik neugierig.

Als Einführungsangebot könnt ihr euch The Forever Winter in der Early-Access-Version jetzt noch bis zum 8. Oktober 2024 für 26,09 Euro statt 28,99 Euro auf Steam sichern (auf Steam ansehen).

The Forever Winter Fun Dog Studios

In The Forever Winter seid ihr in einem Sci-Fi-Krieg zwischen zwei übermächtigen Gruppierungen gefangen. Ihr seid kein Supersoldat, sondern ein Scavenger – ein Überlebender, der sich seine lebenswichtigen Ressourcen mühsam von den gefährlichen Schlachtfeldern zusammenklauben muss.

Ihr spielt jeweils in Vierergruppen – zusammen habt ihr eine bessere Chance. Ihr schleicht euch durch eure zerstörte Heimat, erledigt Quests für andere Überlebende und haltet euch, so weit es geht, von euren übermächtigen Feinden fern. Nur, wenn ihr sonst keinen Ausweg findet, geht ihr selbst zum Angriff über.

Auf Steam hat das Spiel nach mehr als 500 abgegebenen Stimmen nur eine ausgeglichene Wertung – viele Spieler bemängeln die fehlerhafte Optimierung und dass der Shooter aktuell einfach noch nicht besonders gut läuft.

Andererseits loben viele von ihnen gleichzeitig die eindringliche Atmosphäre und die tolle Grundidee des Spiels. Weil sich The Forever Winter derzeit ja noch in der Early-Access-Phase befindet, gibt es hier durchaus Potenzial für einen zukünftigen Survival-Hit.

Der neue Survival-Shooter The Forever War spaltet die Steam-Spieler. (© Fun Dog Studios)

Steam-Bestseller: Düsteres Survival-Spiel kämpft sich in die Charts

In den Steam-Charts hat sich The Forever Winter zum Start der Early-Access-Phase direkt in die Top 10 bis auf Platz 7 gekämpft. Damit überholt es unter anderem auch das dystopische Survival-Strategie-Spiel Frostpunk 2 sowie den Shooter-Kracher Warhammer 40,000: Space Marine 2. (Quelle: Steam)

Ein anderes Survival-Spiel kämpft sich auf Steam derzeit wieder in die Herzen der Spieler zurück:

