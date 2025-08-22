Kosten der Spotify-Premium-Abos und wie ihr die happige Preiserhöhung umgeht

Was kostet die Premium-Mitgliedschaft bei Spotify und welche Vorteile bringt sie? Preis und Funktionen der verschiedenen „Spotify Premium“-Abos und wie ihr mit dem neuen „Spotify Basic“-Abo die starke Preiserhöhung umgehen könnt, lest ihr hier.

Kosten und Vorteile der Premium-Mitgliedschaft

Der Spotify-Account, die App und der Web-Player sind komplett kostenfrei. Für bestimmte Funktionen und uneingeschränkten Musikgenuss müsst ihr jedoch das Premium-Abo abschließen.

Im Grunde gibt es drei Mitgliedschaften bei Spotify: die kostenfreie, werbeunterstützte „Spotify Free“-Mitgliedschaft, das Premium-Abonnement sowie das neue Basic-Abo, welches dieselben Vorteile wie Premium bietet, nur ohne die 12 Wiedergabestunden für Hörbücher.

Mitgliedschaft Spotify Free Spotify Premium Spotify Basic (nur als Wechsel von Premium) Kosten pro Monat 0 Euro Individual: 12,99 Euro

Duo: 17,99 Euro (für 2 Personen eines Haushalts)

(für 2 Personen eines Haushalts) Family: 21,99 Euro (für bis zu 6 Personen eines Haushalts)

(für bis zu 6 Personen eines Haushalts) Student: 6,99 Euro (Studentennachweis, max. 1 Jahr) Individual: 10,99 Euro

Duo: 14,99 Euro (für 2 Personen eines Haushalts)

(für 2 Personen eines Haushalts) Family: 17,99 Euro (für bis zu 6 Personen eines Haushalts) Soundqualität 160 kb/s 320 kb/s 320 kb/s Musik ohne Werbung Nein Ja Ja Musik offline hören Nein Ja Ja Uneingeschränkte Wiedergabe Nein Ja Ja 12 Wiedergabestunden für Hörbücher Nein Ja Nein Shuffle-Play deaktivieren Bei ausgewählten Inhalten Ja Ja Weiteres - Spotify Jam

Spotify Warteschlange sortieren Spotify Jam

Spotify Warteschlange sortieren

Wer mit Werbung und den limitierten Möglichkeiten bei der Wiedergabe leben kann, kann „Spotify Free“ gratis nutzen. Dabei wird der Streamingdienst jedoch eher zu einer Art Online-Radio, anstelle eines richtigen On-Demand-Dienstes. Mit dem Premium-Zugang könnt ihr völlig frei entscheiden, welches Lied als Nächstes läuft und den inneren DJ in euch ausleben.

Weitere Details zu den Spotify-Abos

Die Premium-Mitgliedschaft lässt euch völlig freie Wahl über das komplette Angebot von Spotify und unterbricht euren Hörgenuss nicht mit Werbung (mit Ausnahme bei Podcasts). Bei der kostenfreien Variante habt ihr eine niedrigere Audioqualität, könnt nur eine begrenzte Anzahl an Titeln überspringen und müsst mit der Zufallswiedergabe leben.

Was ist das Basic-Abo und wie bekommt man es?

Das Basic-Abo ist im Grunde das Premium-Abo zu den Kosten vor der Preisänderung im Jahr 2025, nur dass die Wiedergabestunden für die Hörbücher fehlen.

Falls ihr also eh nur Musik über den Streamingdienst hört oder bereit seid, Hörbücher bei Spotify einzeln zu kaufen, könnt ihr als Premium-Kunde zum Basic-Abo wechseln. Dies geht jedoch nur, wenn ihr ein normales Abo (Individual, Duo oder Family) über Spotify direkt abgeschlossen habt und dieses aktuell noch läuft. Geht dann wie folgt vor:

Öffnet die Spotify-Account-Seite in einem neuen Tab eures Browsers und meldet euch an, falls nicht automatisch geschehen. Klickt unter „Abo“ auf den Link „Abo verwalten“. Wählt das Basic-Abo aus und folgt den Anweisungen.

Family- und Duo-Abo

Das Family-Abo erlaubt es euch, das Premium-Abo mit bis zu 5 weiteren Familienmitgliedern zu teilen, die alle ihren eigenen Spotify-Account benutzen können. Für Paare gibt es dazu das Duo-Abo, welches etwas günstiger ist und euch für zwei Accounts die Vorteile der Premium-Mitgliedschaft bietet. Spotify versteht Familienmitglieder dabei als Personen, die dieselbe Anschrift haben, also im selben Haushalt wohnen. Wie ihr Familienmitglieder oder Mitbewohner ins Family-Abo einladet, erklären wir hier:

Studentenrabatt

Bei dem Spotify-Studentenrabatt ist zu beachten, dass dieser maximal für 12 Monate (1 Jahr) gilt und ihr dafür euren Studentenstatus über SheerID nachweisen müsst.

Wie ihr noch mehr aus dem Musik-Streamingdienst herauskitzeln könnt, zeigen wir euch in folgendem Video:

Preiserhöhung 2025 – höher als erwartet

Am 4. August 2025 hatte Spotify eine Mitteilung herausgegeben, bei der sie eine Preiserhöhung für viele Märkte angekündigt haben. In dieser Mitteilung war jedoch nur die Rede von einer Preiserhöhung um 1 Euro von 10,99 auf 11,99 Euro im Monat für das Individual-Abo. Hier die originale Mitteilung:

Die originale Meldung zur Spotify-Preiserhöhung für 2025 (© GIGA)

Wie sich nun herausstellt, werden die Preise in Deutschland und Österreich aber stärker angezogen und betreffen auch weitere Abos, als nur das einzelne Individual-Abo. So steigt der Preis von Individual monatlich um 2 Euro auf 12,99 Euro, Duo um 3 Euro auf 17,99 Euro und Family um ganze 4 Euro auf 21,99 Euro. Auch Studenten müssen künftig 1 Euro mehr zahlen. Die neuen Preise gelten dabei für Neukunden sofort und für alle Bestandskunden ab dem 15. November 2025.

Falls ihr Premium-Abonnent seid, erhaltet ihr in nächster Zeit eine E-Mail, bei der ihr der Preisänderung zustimmen könnt. Solltet ihr der Änderung nicht zustimmen, kündigt Spotify das Abo automatisch und stuft euch auf die „Spotify Free“-Mitgliedschaft zurück.

Preiserhöhung 2023

Anfang Oktober 2023 hat Spotify für die verschiedenen Premium-Abos in Deutschland die Preise erhöht. Für Neukunden bedeutet das jetzt monatlich einen Euro mehr für den gewöhnlichen Premium-Zugang (ehemals 9,99 Euro) sowie für das Studenten-Abo (ehemals 4,99 Euro). Das Duo-Abo (ehemals 12,99 Euro) wurde um 2 Euro sowie das große Family-Paket (ehemals 14,99 Euro) um 3 Euro erhöht. Bestandskunden zahlen die neuen Preise seit Anfang 2024. Wenn ihr die Preisänderung nicht akzeptiert habt, wurdet ihr automatisch auf „Spotify Free“ zurückgestuft.