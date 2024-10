Kostenlos auf Steam: Für diese 17 Gaming-Perlen müsst ihr keinen müden Cent ausgeben

6 / 18

Die kostenlose Half-Life-Mod „Cry of Fear“ dürfte Horror-Fans bereits ein Begriff sein. In diesem Schocker müsst ihr euch nachts durch eine verlassene Stadt schlagen und trefft dabei auf allerlei übernatürliche Wesen, die euch ans Leder wollen.

Die Optik mag inzwischen zwar etwas in die Jahre gekommen sein, aber die Atmosphäre lässt euch direkt das Blut in den Adern gefrieren. Wer alleine zu viel Angst hat, kann Cry of Fear auch im Koop mit einem Freund spielen. Das sehen auch 86 Prozent der über 49.000 Steam-Spieler so, die eine Bewertung dagelassen haben.