Kostenlos für Prime-Kunden: Diese 7 Champions-League-Spiele seht ihr bei Amazon

Bayern, BVB, Leverkusen und Frankfurt sind allesamt vertreten.

Die aufgemotzte Vorrunde der Champions League startet am 16. September 2025 – und Prime-Kunden können auf Amazon gratis jeden Spieltag am Dienstag das sogenannte Top-Spiel mit deutscher Beteiligung streamen. Jetzt ist bekannt, welche sieben Begegnungen der Streaming-Anbieter zum Start zeigt.

Amazon zeigt Champions League kostenlos

Deutschland stellt diese Saison vier Teams in der Champions League: Bayern München, Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen und Eintracht Frankfurt. Alle vier dürfen sich bei Prime präsentieren, Bayern zweimal, Leverkusen und Frankfurt je einmal. Dortmund gibt es gleich dreimal zu sehen.

16. September 2025: Juventus Turin – Borussia Dortmund

30. September 2025: Paphos FC – Bayern München

21. Oktober 2025: Bayer Leverkusen – PSG

4. November 2025: PSG – Bayern München

25. November 2025: Borussia Dortmund – Villareal

9. Dezember 2025: FC Barcelona – Eintracht Frankfurt

20. Januar 2026: Tottenham Hotspur – Borussia Dortmund

Es sind einige sehr klangvolle Partien mit dabei, die ihrem Namen als Top-Spiel durchaus gerecht werden – nur der zweite Spieltag enttäuscht mit der Begegnung Paphos FC gegen Bayern, bei allem Respekt für den zyprischen Vertreter.

Am achten Vorrundenspieltag, der komplett in einer Mega-Konferenz am Mittwoch stattfindet, überträgt Amazon kein Spiel (Quelle: Amazon).

Fußball-Fans müssen für alles richtig blechen

Natürlich ist mit diesen sieben Begegnungen bei Weitem nicht alles von der Champions League abgedeckt – wenn ihr auch die anderen Spiele schauen wollt, benötigt ihr ein DAZN-Abo.

Falls ihr darüber hinaus auch noch andere Wettbewerbe wie Bundesliga, Zweite Bundesliga, die UEFA Europa League oder die Premier League schauen wollt, wird es immer komplizierter – und leider auch deutlich teurer. Diese Saison könntet ihr je nach persönlicher Vorliebe bis zu 128 Monat im Monat allein für eure Fußball-Abos loswerden.