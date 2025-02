Kostenlos online bei der ARD: Diese neue Doku ist ein Muss für alle Gamer!

Crunch - Traum und Albtraum in der Gaming-Industrie – SWR-Doku

Crunch - Traum und Albtraum in der Gaming-Industrie – SWR-Doku

Computerspiele haben sich emanzipiert und sind aus dem Alltag von Millionen Menschen nicht mehr wegzudenken. Doch was spielt sich hinter den Kulissen dieser riesigen Industrie ab – Traum oder Albtraum? Eine neue, vom SWR in Auftrag gegebene Dokumentation geht dem auf den Grund. Bald schon könnt ihr diese gratis in der ARD-Mediathek sehen – lange vor der eigentlichen Ausstrahlung. Oben im Trailer gibt es davon schon mal einen ersten Vorgeschmack.

Neue ARD-Doku: Die dunkle Seite der Gaming-Industrie

Ab dem 4. März findet sich in der Mediathek der ARD eine neue und sehenswerte Dokumentation – „Crunch – Traum und Albtraum in der Gaming-Industrie“. In „Crunch" berichten Entwickler und Entwicklerinnen nicht nur von ihrer Leidenschaft für Games, sondern auch von den oft ausbeuterischen Strukturen der weltweit größten Unterhaltungsindustrie. Ein sensibles und verdammt wichtiges Thema (Quelle: SWR).

Videospiele sind längst das größte Unterhaltungsmedium der Welt – größer als Film und Musik zusammen. Doch während Millionen Gamer Blockbuster-Titel wie Grand Theft Auto, The Witcher oder FIFA genießen, zahlen die Menschen hinter den Kulissen einen immer höheren Preis dafür. Die Menschen hinter diesen Mega-Spielen arbeiten unter enormem Druck, oft bis zur völligen Erschöpfung. Die neue ARD-Dokumentation „Crunch“ wirft einen Blick hinter die Kulissen und zeigt, welche Schattenseiten die glitzernde Fassade hat. Besonders im Fokus: Machtmissbrauch, systematische Ausbeutung und nicht zuletzt der bevorstehende Missbrauchsprozess gegen Ubisoft in Frankreich.

Wissenswert: In der Gaming-Industrie bezeichnet „Crunch“ die brutale Endphase einer Spielentwicklung – eine Zeit, in der Entwickler Tag und Nacht durcharbeiten müssen, mit negativen Folgen für Psyche und Physis.

Hinter „Crunch“ steckt übrigens kein Unbekannter: Journalist und Podcaster Khesrau Behroz (Cui Bono, Legion) wagt sich erstmals als Filmproduzent auf neues Terrain. Seine persönliche Geschichte als leidenschaftlicher Gamer und Kriegsflüchtling aus Afghanistan macht den Film umso eindringlicher.

Lange vor Ausstrahlung gratis in der ARD-Mediathek

Ausgestrahlt werden soll die Dokumentation am 27. März 2025 im SWR, doch bereits zuvor, ab dem 4. März 2025, kann „Crunch – Traum und Albtraum in der Gaming-Industrie“ kostenlos in der ARD-Mediathek gestreamt werden. Lohnt sich sicherlich nicht nur für Gamer.

So findet ihr noch mehr bei ARD und ZDF:

