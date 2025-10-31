Weiter zur NavigationWeiter zum Inhalt
  Kostenlos streamen: Die 23 besten Horrorfilme auf Netflix und Amazon Prime

Kostenlos streamen: Die 23 besten Horrorfilme auf Netflix und Amazon Prime

Marina Hänsel
5 min Lesezeit
Toni Collette in Hereditary
Die besten Horrorfilme, die ihr 2025 auf Amazon Prime und Netflix streamen könnt.© IMAGO, Capital Pictures, CAP FB / Bearbeitung: GIGA1 / 24
Horror, der unter die Haut geht: Wir stellen euch die besten Horrorschocker auf Netflix und Amazon im Jahr 2025 vor.

Ich stelle euch hier die 23 besten Horrorfilme auf den Streaming-Plattformen Netflix und Amazon vor, die ihr, mit ein paar Ausnahmen, für wenig Geld kaufen könnt – die aber absolut fantastisch sind. Von Klassikern bis hin zu ausgewählten Geheimtipps: Hier ist für jedes Halloween etwas dabei.

Die besten Amazon-Horrorfilme 2025: Insidious

Insidious: Trailer
Insidious: Trailer
Ein Klassiker: Must-See für Geister-Horror-Fans, ganz besonders der erste Teil.

Seht euch Insidious auf Amazon Prime Video an.

Die besten Netflix-Horrorfilme 2025: Get Out

Get Out: Trailer
Get Out: Trailer
Falls ihr Get Out noch nicht kennt, ist er ein Must-See!

Seht euch Get Out auf Netflix an.

Die besten Amazon-Horrorfilme 2025: Talk To Me

Talk To Me: Trailer
Talk To Me: Trailer
Einer der neueren Filme in dieser Sammlung – und er ist nicht nur originell, sondern richtig bestialisch.

Seht Talk To Me bei Amazon Prime Video.

Die besten Netflix-Horrorfilme 2025: Signs – Zeichen

Signs - Zeichen: Trailer
5 / 24
Signs – Zeichen ist zwar schon etwas älter, hat aber nichts von seinem Sci-Fi-Horror verloren. Ein toller Klassiker!

Seht euch Signs – Zeichen auf Netflix an.

Die besten Amazon-Horrorfilme 2025: Der Babadook

Der Babadook: Trailer
Der Babadook: Trailer
Horror-Fans müssen Der Babadook gesehen haben – ein australisches Horror-Juwel.

Seht euch Der Babadook auf Amazon Prime Video an.

Die besten Netflix-Horrorfilme 2025: ES

ES: Trailer
ES: Trailer
ES erzählt eine verstörende Geschichte über Angst und Freundschaft. Die neuen Filme sind grandios, aber auch das Original-Duo aus den 80ern solltet ihr euch bei Gelegenheit einmal anschauen.

Seht euch ES (2017) auf Netflix an.

Die besten Amazon-Horrorfilme 2025: The Shining

The Shining: Trailer
The Shining | Trailer
The Shining ist der Horrorklassiker schlechthin. Wer diesen Film noch nicht gesehen hat, weiß jetzt, was heute noch zutun ist.

Seht euch The Shining auf Amazon Prime Video an.

Die besten Netflix-Horrorfilme 2025: Veronica

Verónica – Spiel mit dem Teufel: Trailer
Verónica – Spiel mit dem Teufel: Trailer
Veronica entfachte einen Netflix-Hype, kurz nachdem es erschienen ist; gerechtfertigt? Seht selbst, wenn ihr euch traut.

Seht Veronica auf Netflix.

Die besten Amazon-Horrorfilme 2025: Late Night with the Devil

Late Night with the Devil: Teaser-Trailer
Late Night with the Devil: Teaser-Trailer
Late Night with the Devil ist ein absolut origineller Horrorfilm, bei dem etwas sehr Böses eine Late-Night-Show heimsucht.

Seht euch Late Night with the Devil auf Amazon Prime Video an.

Die besten Netflix-Horrorfilme 2025: Das Spiel

Gerald's Game: Trailer (englisch)
Gerald's Game: Trailer (englisch)
Brillante Stephen-King-Verfilmung auf Netflix: Ansehen oder das Buch lesen!

Seht euch Das Spiel auf Netflix an.

Die besten Amazon-Horrorfilme 2025: Halloween

Halloween: Die Nacht des Grauens
Halloween: Die Nacht des Grauens12 / 24
Ein Klassiker des Grauens.

Seht euch Halloween auf Amazon Prime Video an.

Die besten Netflix-Horrorfilme 2025: The Haunting Of Hill House

Spuk in Hill House: Offizieller Trailer zur Horror-Serie
Spuk in Hill House: Offizieller Trailer zur Horror-Serie
Beste Horror-Serie? The Haunting of Hill House ist perfekt für jene Abende, an denen ihr keinen ganzen Film schafft. Zudem ist im Oktober 2022 Haunting of Bly Manor erschienen, eine weitere Serie der Macher.

Seht euch die erste Folge von Spuk im Hill House auf Netflix an.

Die besten Amazon-Horrorfilme 2025: Auslöschung

Auslöschung: Trailer
Auslöschung: Trailer
In Auslöschung untersucht ein Gruppe von Soldatinnen eine geheimnisvolle Blase auf der Erde, hinter der sich eine veränderte Welt verbirgt. Bis zum 15. Oktober 2025 ist der Film noch im Prime-Abo.

Seht euch Auslöschung auf Amazon Prime Video an.

Die besten Netflix-Horrorfilme 2025: The Ritual

The Ritual: Trailer
The Ritual: Trailer
In The Ritual entdeckt eine Gruppe von Wanderern ein böses Geheimnis im Wald. Das Buch ist auch fantastisch!

Seht euch The Ritual auf Netflix an.

Die besten Amazon-Horrorfilme 2025: Funny Games

Funny Games: Trailer
Funny Games: Trailer
Brutal und sadistisch: Michael Hanekes Funny Games wird euch so schnell nicht wieder loslassen; kaum ein Film ist derart sadistisch und unangenehm und … genial.

Seht euch Funny Games auf Amazon Prime Video an.

Die besten Amazon-Horrorfilme 2025: Amityville Horror

17 / 24
Original oder Remake: The Amityville Horror ist und bleibt grandios, ganz besonders in der originalen Version. Perfekt für einen bewölkten, regnerischen Nachmittag.

Seht euch Amityville Horror auf Amazon Prime Video an.

Kostet etwas – ist aber fantastisch: The Cell

The Cell: Offizieller Trailer
The Cell: Offizieller Trailer
Horrorfilme bekommen keine Oscars? The Cell gewann einen Oscar für die verrückten Kostüme und das ist nicht das Einzige, was Horrorfans hier genießen werden. Tipp!

Kauft euch The Cell für 3,99 Euro auf Amazon.

Kostet etwas – ist aber fantastisch: Sinister

Sinister: Trailer
Sinister: Trailer
Klassiker: Sinister ist ein Muss für alle Horrorfans, die diesen düsteren Film noch nicht kennen.

Leiht euch Sinister für 3,99 auf Amazon.

Kostet etwas – ist aber fantastisch: Hereditary

Hereditary - Das Vermächtnis: Trailer
Hereditary - Das Vermächtnis: Trailer
Einer der besten Horrorfilme der letzten Jahre: Hereditary ist ein relativ neuer Höhepunkt im Geisterhorror-Genre, und ihr werdet den ersten Schockmoment nicht kommen sehen.

Hereditary – Das Vermächtnis [dt./OV]
Hereditary – Das Vermächtnis [dt./OV]
3,99 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 31.10.2025 16:35 Uhr

Kostet etwas – ist aber fantastisch: Jacob's Ladder – In der Gewalt des Jenseits

Jacob’s Ladder: Trailer
Jacob's Ladder:: Trailer
Ein absoluter Klassiker: Jacobs Ladder ist die Inspiration für das gesamte Silent-Hill-Franchise gewesen.

Jacob's Ladder - In der Gewalt des Jenseits [dt./OV]
Jacob's Ladder - In der Gewalt des Jenseits [dt./OV]
0,00 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 31.10.2025 14:44 Uhr

Kostet etwas – ist aber fantastisch: Katakomben

Katakomben: Deutscher Trailer
Katakomben: Deutscher Trailer
Klaustrophobischer Albtraum: Katakomben ist einer der gruseligsten Horrorfilme da draußen, wenn ihr den Stil der Shaky-Cam mögt.

Katakomben [dt./OV]
Katakomben [dt./OV]
3,99 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 31.10.2025 17:38 Uhr

Kostet etwas – ist aber fantastisch: Cube

Cube: Trailer
Cube: Trailer
Cube ist faszinierend in vielerlei Dingen: Was ist der Cube? Warum wurde er gebaut? Und warum muss sich eine Gruppe von Menschen durch das tödliche Labyrinth des Cubes schlagen? Große Empfehlung.

Leiht euch Cube auf Amazon für 3,99 Euro.

Kostet etwas – ist aber fantastisch: Event Horizon

Event Horizon: Trailer
Event Horizon: Trailer
Sci-Fi-Horror der alten Schule: Brutal und gnadenlos – Event Horizon ist ein Klassiker des Genres, der euch in die Tiefen einer unvorstellbaren Dimension des Bösen einlädt.

Event Horizon - Am Rande des Universums [dt./OV]
Event Horizon - Am Rande des Universums [dt./OV]
3,99 € Zu Amazon
Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 31.10.2025 17:56 Uhr
