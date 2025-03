Kostenlos und ohne Werbung: Thriller-Geheimtipp jetzt in der Arte-Mediathek

Na, noch auf der Suche nach spannender Abendunterhaltung? Ein Abo bei Netflix und Co. benötigt ihr dafür nicht, denn unseren heutigen Geheimtipp „Grifters“ könnt ihr kostenlos und ohne Werbung in der Arte-Mediathek streamen. Der hochkarätig besetzte Thriller wurde unter anderem von Altmeister Martin Scorsese produziert. Neugierig? Oben im Artikel könnt ihr bereits den Trailer sehen.

Spannender und kostenloser Thriller-Spaß bei Arte

Wer braucht schon Streaming-Dienste, wenn es die frei zugänglichen Angebote der öffentlich-rechtlichen Mediatheken gibt, richtig? Heute haben wir einen ganz besonderen, fast schon vergessenen Leckerbissen entdeckt – „Grifters“ (im Original „The Grifters“) aus dem Jahr 1990.

Den spannenden Thriller des renommierten Regisseurs Stephen Frears („Gefährliche Liebschaften“, „High Fidelity“, „Die Queen“) könnt ihr momentan noch kostenfrei in der Mediathek von Arte sehen – allerdings nur bis zum 1. April 2025. Ein wenig Zeit habt ihr also noch, aber nicht mehr allzu lange (bei Arte ansehen).

Das erwartet euch bei „Grifters“

Ein Leben zwischen Bluff, Betrug und der ständigen Angst, selbst über den Tisch gezogen zu werden – das ist der Alltag von Roy Dillon (John Cusack). Als smarter Trickbetrüger verdient er sein Geld mit kleinen Gaunereien, immer bedacht darauf, unter dem Radar zu bleiben. Doch als ein missglückter Coup ihn ins Krankenhaus befördert, taucht plötzlich seine eiskalte Mutter Lily (Anjelica Huston) auf. Sie selbst ist tief im kriminellen Sumpf verstrickt und arbeitet für einen brutalen Buchmacher. Schnell wird klar: Zwischen Mutter und Sohn liegt nicht nur eine komplizierte Vergangenheit, sondern auch eine gefährliche Zukunft.

Während Roy sich von seiner Verletzung erholt, gerät er in ein perfides Spiel aus Misstrauen, Manipulation und Machtkämpfen – angeheizt durch seine ebenso schöne wie skrupellose Freundin Myra (Annette Bening). Sie erkennt in Roy das Potenzial für größere Coups und versucht, ihn auf ihre Seite zu ziehen. Doch in einer Welt, in der niemand dem anderen trauen kann, bleibt die Frage: Wer nutzt hier eigentlich wen aus?

Kritikerlob macht Lust auf den Film

„Grifters“ entfaltet sich als fesselnder Noir-Thriller, der mit geschliffenen Dialogen, einer düsteren Atmosphäre und grandiosen Schauspielleistungen tief in die Abgründe menschlicher Gier eintaucht. Bei den Kritikern kam der Film vor 35 Jahren sehr gut an und schaffte es, gleich vier Oscar-Nominierungen zu ergattern. Eine IMDb-Bewertung von 6,9 Punkten ist mehr als solide, und 92 Prozent auf dem Tomatometer bei Rotten Tomatoes sind sogar hervorragend. Kurzum: Unbedingt mal reinschauen!

