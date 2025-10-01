Kostenlose Audible-Hörbücher im Oktober: 5 Highlights für einen spannenden Hör-Herbst

Audible stellt eine Vielzahl von Hörbüchern bereit, die im Abo kostenlos verfügbar sind. Oft ist nicht ersichtlich, wie lange diese Titel bereits im Angebot enthalten sind.

Das erschwert eine gezielte Auswahl für alle, die ohne großen Zeitaufwand nach hochwertigen kostenlosen Hörbüchern suchen. In diesem Artikel empfehle ich euch daher monatlich eine Auswahl an Hörbüchern, um euch bei der Suche zu helfen.

Empfehlungen für kostenlose Hörbücher für Audible-Abonnierende (Stand: 25.09.2025)

Düstere Märchen-Fantasy mit Tiefgang

Titel: Hinter den Spiegeln so kalt

Hinter den Spiegeln so kalt Autorin/Autor: Liza Grimm

Liza Grimm Sprecherin/Sprecher: Vera Teltz

Vera Teltz Dauer: 10 Stunden und 4 Minuten

10 Stunden und 4 Minuten Kategorie: Science Fiction & Fantasy

Science Fiction & Fantasy Bewertung bei Audible: 4,7 Sterne bei 86 Bewertungen

Als Leserin fühlte ich mich stark integriert und konnte der Protagonistin nahezu alles nachempfinden.

Spannende Wendungen sorgen für Überraschungen.

Eine gelungene Märchen‑Neuinterpretation von „Die Schneekönigin“, mit einer kreativen Mischung aus Fantasie und düsterer Realität.

Der Stil ist insgesamt zugänglich, die Sprache wirkt nicht überladen.

Es kann als schockierend empfunden werden, weshalb es auch eine Trigger-Warnung enthält.

Manche Passagen wirken etwas langatmig.

Manche interessante Nebencharaktere sind zu wenig entwickelt und bekommen nicht viel Raum.

Stellt euch vor, ihr verliert alles, euren Mann, eure Tochter, vielleicht die Welt? Finja gerät auf der Suche nach Antworten in eine düstere Zwischenwelt, wo Realität und Fantasie ineinanderfließen – kalt, verzerrt und auch gefährlich. Wie viel Wahrheit steckt in dem, was sie verdrängt? Beachtet bitte, der Roman thematisiert Verlust, psychische Instabilität und Suizidgedanken, ist aber fesselnd bis zur letzten Wendung. Habt ihr Interesse, dann hört direkt bei Audible rein.

Nur noch bis 14.10! Sachhörbuch über KI und Kreativität

Titel: Die kreative Macht der Maschinen

Die kreative Macht der Maschinen Autorin/Autor: Holger Volland

Holger Volland Sprecherin/Sprecher: Sebastian Pappenberger

Sebastian Pappenberger Dauer: 7 Stunden und 16 Minuten

7 Stunden und 16 Minuten Kategorie: Sachbuch Computer & Technologie

Sachbuch Computer & Technologie Bewertung bei Audible: 4,5 Sterne bei 37 Bewertungen

Sehr guter Überblick über das Thema KI und Kreativität. Verbindet Technik, Kultur, Kunst und Gesellschaft miteinander.

Regt zum Nachdenken darüber an, was ist und was sein könnte.

Mit verständlichen Beispielen, ideal für Interessierte und nicht nur für Fachleute.

An manchen Stellen zieht sich die Darstellung.

Wer schon tief im Thema ist, wird vermutlich wenig wirklich Neues entdecken.

Wer optimistisch auf das Thema schaut, könnte einige Warnszenarien als überzogen empfinden.

Können Maschinen wirklich kreativ sein – oder sind sie nur gut im Kopieren? Ihr scrollt durch KI-generierte Bilder, hört computergemachte Songs und fragt euch: Wo bleibt da der Mensch? Dieses Hörbuch nimmt euch mit auf eine Reise durch smarte Codes, digitale Kunst und ethische Dilemmata. Warum lassen wir Maschinen entscheiden, was schön, wahr oder wichtig ist? Eine kluge, spannend erzählte Anleitung zum kritischen Staunen. Ich empfehle, hört selbst bei Audible rein.

Mord zwischen Dünen: Regionalkrimi mit Biss

Titel: Juister Mohn: Ein Fall für Büttner & Lorenzen

Juister Mohn: Ein Fall für Büttner & Lorenzen Autorin/Autor: Elke Bergsma, Anna Johannsen

Elke Bergsma, Anna Johannsen Sprecherin/Sprecher: Verena Wolfien

Verena Wolfien Dauer: 7 Stunden und 57 Minuten

7 Stunden und 57 Minuten Kategorie: Krimis & Thriller

Krimis & Thriller Bewertung bei Audible: 4,3 Sterne bei 1.320 Bewertungen

Ein gemütlicher Krimi mit norddeutscher Insel‑Atmosphäre und unaufgeregter, aber spannender Handlung.

Konträres Ermittlerteam, das sich durch gemeinsame Arbeit finden muss bringt zusätzlich spannung rein.

Bietet keine extrem düsteren, brutalen Szenen oder hochkomplexe Plotverzweigungen, sondern mehr das genussvolle Miträtseln.

Nebenfiguren wirken manchmal flach und auch Hauptfiguren könnten gelegentlich klischeehaft sein.

Die Handlung wirkt zwischenzeitlich etwas schleppend und Wendungen vorhersehbar.

Sturm auf Juist und zwei Leichen liegen im Dünensand. Was wie ein tragischer Unfall aussieht, entpuppt sich schnell als mehr. Doch wer lügt? Wer schweigt? Und wer hat etwas zu verlieren? Während das Ermittlerduo Büttner und Lorenzen auf der Insel ermitteln, spitzen sich die Ereignisse zu.

Optimiert bis zum Stillstand: Erschreckend realistische Dystopie

Titel: Die Optimierer

Die Optimierer Autorin/Autor: Theresa Hannig

Theresa Hannig Sprecherin/Sprecher: Richard Barenberg

Richard Barenberg Dauer: 9 Stunden und 12 Minuten

9 Stunden und 12 Minuten Kategorie: Science Fiction & Fantasy

Science Fiction & Fantasy Bewertung bei Audible: 4,2 Sterne bei 3.885 Bewertungen

Eine dystopische Zukunft, die an unsere Gegenwart erinnert und vor möglichen Entwicklungen warnt.

Technik-, Überwachungs- und Gesellschafts-Themen: Wie weit sollte der Staat gehen?

Protagonist, der nicht sofort heldenhaft oder liebenswert ist, sondern Teil eines Systems, dessen Mechanismen er mitträgt.

Spiel mit den Emotionen, vor allem dann, wenn man den zweiten Teil auch noch hört.

Manche könnten Probleme damit haben, sich in den Protagonisten hineinzuversetzen und ihn zu ertragen.

Baut die Geschichte für Teil 2 auf und kann deshalb zum Schluss als zu abrupt und unlogisch empfunden werden.

Teil 2 ist nicht mehr kostenlos, was ärgerlich sein kann, weil der erste nicht so gut alleine funktioniert.

Stellt euch eine Welt vor, in der euer Job, euer Zuhause, sogar eure Beziehungen von Algorithmen bestimmt werden – alles für das „Optimalwohl“. Klingt bequem? Samson Freitag glaubt fest daran, bis ein kleiner Fehler sein Leben ins Wanken bringt. Plötzlich steht er zwischen Anpassung und Auflehnung. Wie viel Freiheit seid ihr bereit zu opfern, wenn euch das System absolute Sicherheit verspricht? Ich persönlich habe die Hörbücher genossen und den Kauf nicht bereut. Doch überzeugt euch selbst bei Audible.

Für Fans von Sci-Fi haben wir einen Artikel mit unseren Empfehlungen für die besten Sci-Fi-Hörbücher verfasst. Hier werdet ihr zwar euer Guthaben in die Hände nehmen müssen, aber auch einige wirklich tolle Tipps für die Ohren bekommen.

Ein Psychothriller über Nähe und Verrat

Titel: Das Böse in ihr

Das Böse in ihr Autorin/Autor: Camilla Way

Camilla Way Sprecherin/Sprecher: Brigitte Carlsen

Brigitte Carlsen Dauer: 10 Stunden und 6 Minuten

10 Stunden und 6 Minuten Kategorie: Krimis & Thriller

Krimis & Thriller Bewertung bei Audible: 4,5 Sterne bei 4.215 Bewertungen

Starker Spannungsaufbau, viel Ungewissheit, überraschende Wendungen.

Atmosphärisch dicht, wirkt beklemmend, gut, wenn ihr Psychothriller mit Grusel und Geheimnissen mögt.

Sympathische Hauptfigur, mit nachvollziehbaren Zweifeln und Fehlern.

Manchmal erscheinen Wendungen etwas konstruiert oder vorhersehbar.

In der Mitte zieht sich die Handlung etwas, bevor es dann wieder losgeht.

Claras Welt zerbricht, als ihr Freund Luke plötzlich spurlos verschwindet. Parallel taucht Hannah auf: kühl, berechnend, erschreckend skrupellos. Zwei Frauen, zwei Geschichten, ein gefährlicher Knoten aus Lügen und Obsession. Wie gut kennt ihr den Menschen, der nachts neben euch liegt und was, wenn er nicht der ist, für den ihr ihn haltet? Habt ihr keine Angst davor, euch solche Fragen zu stellen? Dann viel Spaß mit diesem kostenlosen Titel, direkt bei Audible.

Meine Vorgehensweise bei der Auswahl

Ich wähle meine Empfehlungen aus den Hörbüchern aus, die aktuell im Abo enthalten sind. Dabei überprüfe ich, ob Audible angibt, dass die Titel bald entfernt werden.

Ich stelle die Auswahl aus verschiedenen Genres zusammen, um verschiedene Hörgeschmäcker abzudecken. Der Fokus liegt dabei in der Regel auf meinen Lieblingsgenres: Science-Fiction & Fantasy, Krimi & Thriller, Comedy & Humor, aber auch Geschichte und Sachbücher.

Einmal im Monat erscheint ein Update mit aktuellen Empfehlungen.

Die Auswahl basiert auf eigener Hörzeit und Erfahrung. Deshalb ist sie subjektiv und deckt nicht alle Geschmäcker ab. Ich freue mich jedoch über jeden Hörer, dem ich ein gutes Buch empfehlen konnte.

Damit etwas mehr als nur meine Meinung in die Auswahl einfließt, beziehe ich auch Bewertungen anderer Hörerinnen und Hörer mit ein und werte sie aus.

Wenn ihr ein fantastisches Buch gehört habt, das ihr mir empfehlen wollt, dann schreibt gerne eine E-Mail an redaktion@giga.de. Ich freue mich nicht nur über kostenlose Empfehlungen.

Auswahl früherer Empfehlungen

Science Fiction & Fantasy

Eine Leiche, ein Hacker, der mehr sieht, als er sollte und ein Kommissar, der lieber seine Ruhe hätte. Willkommen in einer Welt, in der Medien lügen, Technik herrscht und Wahrheit zur Ware wird. Was glaubt ihr, worauf das hinausläuft? Ein fesselnder Thriller, der schneller eskaliert als ein Shitstorm auf X und euch mit jeder Szene tiefer hineinzieht. Hierbei handelt es sich um den ersten Teil einer Reihe.

Zuerst ist es nur ein Rätsel für die Forschung: Eine Pflanze breitet sich schnell aus und verletzt die Menschen in ihrer Nähe. Doch etwas im Ökosystem verändert sich rasant. Dann kippt alles. Ein Wissenschaftler und Autor stolpert in ein Netz aus uralten Geheimnissen, moderner Gentechnik und tödlicher Intelligenz. Was glaubt ihr, wie lange der Mensch noch der Jäger ist? Oder ist er längst die Beute? Trotz der negativen Punkte fühlte ich mich unterhalten, aber überzeugt euch selbst.

In dieser Welt bestimmen KI-Systeme, wer wir sind oder sein dürfen. Daniel, ein gescheiterter Psychologe, der in der KI-Entwicklung tätig ist, will eigentlich nur seine Ruhe, doch plötzlich gerät er ins Fadenkreuz einer digitalen Macht, die mehr kann, als nur rechnen. Ein Gamechanger für alle, die noch denken, Menschsein sei offline. Virtua ist ein kluger und beklemmender Thriller über Kontrolle, Bewusstsein und darüber, was real überhaupt noch bedeutet.

Ein Tagebuch, das mehr Fragen stellt als beantwortet, und ein Krieg, der keinen Sieger kennt. Ihr mögt düstere Gedankenwelten, gebrochene Helden und Geschichten, die moralisch an euch nagen? Diese Erzählung kratzt an eurer Urteilsfähigkeit und stellt euch vor die Frage: Wie viel Mensch bleibt, wenn alles andere fällt?

Krimis & Thriller

Mike lebt mit seiner Familie das perfekte Leben, doch als er plötzlich ins Visier skrupelloser Verfolger gerät, kippt alles. Keine Polizei, keine Sicherheit, nur Flucht. Wer auf Thriller mit Tempo, Paranoia und cleverer Täuschung steht, ist hier goldrichtig.

Schottischer Nebel, eine Hütte im Nirgendwo und plötzlich kippt die Stimmung. Ihr folgt Ermittlern, die psychologisch tiefer tauchen als so mancher See in den Highlands, und niemand verrät euch, ob hier wirklich jemand unschuldig ist. Was glaubt ihr, wer mit wem spielt, und werdet ihr danach noch ruhig schlafen können?

Biografien & Erinnerungen

Nur noch bis 14. Oktober 2025 im Abo enthalten!

Stellt euch einen Jungen aus einem kleinen österreichischen Dorf vor, der davon träumt, der Stärkste der Welt zu sein, und sich plötzlich in Hollywood wiederfindet, um später sogar im politischen Machtzentrum Kaliforniens tätig zu sein. Arnold Schwarzenegger berichtet ehrlich, direkt und mit der Power eines Gewichthebers von seiner unglaublichen Reise. Ihr wollt wissen, wie man Träume nicht nur träumt, sondern lebt?

Ein lauter, wilder und ungebremster junger Mann auf der Bühne und plötzlich Ferris: nüchtern, Vater, immer noch laut, aber anders. Ihr glaubt, ihr kennt die Deichkind-Stimme? Nicht so. Dieses Hörbuch reißt euch mit durch Berliner Clubs, Abstürze, Entzüge und eine Menge „Was zum Teufel hab ich da eigentlich gemacht?!“. Schonungslos, nah und verdammt ehrlich. Nein, ich bin überhaupt kein Fan von dieser Art von Musik, aber das muss man für diese Autobiografie auch nicht sein.

Weitere Kategorien (Liebe, historisch, Comedy, Freizeit & Sachbücher)

In „Psyche und Eros“ stolpert ihr direkt in die Glitzerwelt der griechischen Mythologie. Eine neugierige Sterbliche namens Psyche begegnet dem rätselhaften, manchmal launischen Eros, dem Gott der Liebe. Natürlich hält das Schicksal allerhand Prüfungen und unerwartete Wendungen parat, von denen ihr garantiert nicht alle kommen seht. Seid ihr bereit für göttlichen Klatsch und spannende Selbstfindung?

Drückt auf Play und ihr seid mitten drin in einer Welt der Mythen. Diese Sammlung führt euch quer durch Deutschlands sagenumwobene Landschaften, wo Helden, Geister und seltsame Kreaturen ihre Geschichten flüstern. Manche enden weise, andere schaurig, aber alle bleiben im Kopf.

So findet ihr kostenlose Hörbücher auf Audible

Wenn ihr diese Übersicht in Audible aufruft, während ihr in eurem Account angemeldet seid, dann erscheint bei der Filtermöglichkeit die Option „Enthalten im Abo“. Die Option „Kostenlose Titel“ ist auch anwählbar, wenn ihr nicht angemeldet seid, beziehungsweise, wenn ihr kein aktives Audible-Abo habt. Diese Hörbücher sind also für alle kostenlos.

Hier findet ihr die Filtermöglichkeit für Hörbücher, die im Audible-Abo enthalten sind. (© Screenshot & Bearbeitung GIGA)

An dieser Stelle könnt ihr auch einige weitere Filter einstellen. Dazu gehören zum Beispiel gekürzt/ungekürzt, Hörbuch/Podcast etc., aber auch Sprecher, Titel, Autor und Schlagwort. Die Filterung nach Schlagwort ist besonders nützlich, da ihr so nach Hörbüchern suchen könnt, die euren aktuellen Interessen entsprechen.