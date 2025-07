Kostenlose Hörbücher: Meine Genre-Favoriten aus dem Audible-Abo

Audible stellt eine Vielzahl von Hörbüchern bereit, die im Abo kostenlos verfügbar sind. Oft ist nicht ersichtlich, wie lange diese Titel bereits im Angebot enthalten sind.

Das erschwert eine gezielte Auswahl für alle, die ohne großen Zeitaufwand nach hochwertigen kostenlosen Hörbüchern suchen. In diesem Artikel empfehle ich euch daher monatlich eine Auswahl an Hörbüchern, um euch bei der Suche zu helfen.

Empfehlungen für kostenlose Hörbücher für Audible-Abonnenten (Stand: 31.07.2025)

Von Prüfungen, Sehnsüchten und göttlichem Liebeschaos

Titel: Psyche und Eros

Psyche und Eros Autorin/Autor: Luna McNamara

Luna McNamara Sprecherin/Sprecher: Corinna Dorenkamp, Markus J. Bachmann

Corinna Dorenkamp, Markus J. Bachmann Kategorie: Liebesromane

Liebesromane Dauer: 11 Stunden und 59 Minuten (ungekürzt)

11 Stunden und 59 Minuten (ungekürzt) Bewertung bei Audible: 4,6 Sterne bei 109 Bewertungen

Psyche und Eros: Denn wahre Liebe ist mehr als ein Mythos

Vielseitige Charakterentwicklung

Die Sprache ist lässig, schnörkellos und trotzdem voller Bilder

Gelungener Spannungsbogen

Hörende, die sich für griechische Mythologie, Frauenperspektiven und emotionale Abenteuer interessieren, werden gut bedient.

Puristen, die strenge Werktreue zur Antike erwarten, könnten die modernen Adaptionen ungewohnt sein

In „Psyche und Eros“ stolpert ihr direkt in die Glitzerwelt der griechischen Mythologie. Eine neugierige Sterbliche namens Psyche begegnet dem rätselhaften, manchmal launischen Eros, dem Gott der Liebe. Natürlich hält das Schicksal allerhand Prüfungen und unerwartete Wendungen parat, von denen ihr garantiert nicht alle kommen seht. Seid ihr bereit für göttlichen Klatsch, spannende Selbstfindung? Hört einfach direkt bei Audible rein.

Ein Schottland-Krimi, der fesselt

Titel: Die perfekte Gefährtin: Callanach & Turner (Teil 1 von 3)

Die perfekte Gefährtin: Callanach & Turner (Teil 1 von 3) Autorin/Autor: Helen Fields

Helen Fields Sprecherin/Sprecher: Louis Friedemann Thiele, Volker Niederfahrenhorst

Louis Friedemann Thiele, Volker Niederfahrenhorst Dauer: 14 Stunden und 27 Minuten (ungekürzt)

14 Stunden und 27 Minuten (ungekürzt) Kategorie: Krimis & Thriller

Krimis & Thriller Bewertung bei Audible: 4,4 Sterne bei 2.800 Bewertungen

Die perfekte Gefährtin: Callanach & Turner 1

Vielschichtige Story, die tiefe Einblicke in Psyche und Täter bietet.

Gut gezeichnete Charaktere.

Schottland-Fans kommen hier grundsätzlich auf ihre Kosten, auch wenn Details zum schottischen Alltag oder ausgiebige Landschaftsbeschreibungen eher selten sind.

Der Sprecher ist gewöhnungsbedürftig.

Enthält brutale, teils verstörende Szenen und ist daher nichts für schwache Nerven.

Gelegentlich langatmig.

Schottischer Nebel, eine Hütte im Nirgendwo und plötzlich kippt die Stimmung. Ihr folgt Ermittlern, die psychologisch tiefer tauchen als so mancher See in den Highlands und niemand verrät euch, ob hier wirklich jemand unschuldig ist. Was glaubt ihr, wer mit wem spielt und ob werdet ihr danach noch ruhig schlafen können? Wenn ihr es herausfinden wollt, dann gelangt hier direkt zum Hörbuch bei Audible.

Steampunk-Geschichte über Macht und Menschlichkeit

Titel: Das Tagebuch: Dreizehn (Teil 1 von 5)

Das Tagebuch: Dreizehn (Teil 1 von 5) Autorin/Autor: Carl Wilckens

Carl Wilckens Sprecherin/Sprecher: Marco Sven Reinbold

Marco Sven Reinbold Dauer: 8 Stunden und 9 Minuten (ungekürzt)

8 Stunden und 9 Minuten (ungekürzt) Kategorie: Science Fiction & Fantasy

Science Fiction & Fantasy Bewertung bei Audible: 4,3 Sterne bei 268 Bewertungen

Das Tagebuch: Dreizehn 1

Fantasy & Steampunk wird kreativ kombiniert, wodurch die Erzählung und das Setting vielschichtig wirken.

Starke Charakterzeichnung von Godric End, auch wenn ambivalent.

Guter Sprecher, der Gänsehaut und emotionale Tiefe vermittelt.

Stilwechsel zwischen düster, brutal und fast locker.

Tiefe durch Reflexion über Moral, Überleben und Identität.

Einige Handlungsstränge führen in keine klare Richtung.

Godric kann überzogen wirken.

Mischung aus Berichten und Tagebuch-Stil kann gewöhnungsbedürftig sein.

Ein Tagebuch, das mehr Fragen stellt als beantwortet und ein Krieg, der keinen Sieger kennt. Ihr mögt düstere Gedankenwelten, gebrochene Helden und Geschichten, die moralisch an euch nagen? Diese Erzählung kratzt an eurer Urteilsfähigkeit und stellt euch vor die Frage: Wie viel Mensch bleibt, wenn alles andere fällt? Klickt bei Audible einfach auf Abspielen und erfahrt mehr.

Vom Hantelbank-Helden zum Machtmenschen

Titel: Total Recall: Die wahre Geschichte meines Lebens

Total Recall: Die wahre Geschichte meines Lebens Autorin/Autor: Arnold Schwarzenegger

Arnold Schwarzenegger Sprecherin/Sprecher: Sebastian Pappenberger

Sebastian Pappenberger Dauer: 22 Stunden und 34 Minuten (ungekürzt)

22 Stunden und 34 Minuten (ungekürzt) Kategorie: Biografien & Erinnerungen

Biografien & Erinnerungen Bewertung bei Audible: 4,8 Sterne bei 1.083 Bewertungen

Total Recall: Die wahre Geschichte meines Lebens

Arnold Schwarzenegger zeigt hier echten Ehrgeiz und Durchhaltevermögen, was sich inspirierend und motivierend auswirken kann.

Einfache, flüssige Sprache, gut verständlich

Faktenreich, mit Einblicken in Wirtschaft, Politik und Hollywoodwelt

Bei über 22 Stunden kann es an manchen Stellen als etwas langatmig empfunden werden.

Stellt euch einen Jungen aus einem kleinen österreichischen Dorf vor, der davon träumt, der Stärkste der Welt zu sein und sich plötzlich in Hollywood wiederfindet, um später sogar im politischen Machtzentrum Kaliforniens tätig zu sein. Arnold Schwarzenegger berichtet ehrlich, direkt und mit der Power eines Gewichtshebers von seiner unglaublichen Reise. Ihr wollt wissen, wie man Träume nicht nur träumt, sondern lebt? Dann wird es Zeit, bei Audible reinzuhören.

Digitale Albträume: Willkommen in der schönen neuen Welt

Titel: Virtua: KI – Kontrolle ist Illusion

Virtua: KI – Kontrolle ist Illusion Autorin/Autor: Karl Olsberg

Karl Olsberg Sprecherin/Sprecher: Richard Lingscheidt

Richard Lingscheidt Dauer: 9 Stunden und 2 Minuten

9 Stunden und 2 Minuten Kategorie: Krimis & Thriller

Krimis & Thriller Bewertung bei Audible: 4,4 Sterne bei 322 Bewertungen

Virtua: KI – Kontrolle ist Illusion

Der Roman wirft zentrale ethische Fragen zur KI‑Entwicklung auf und wirkt erschreckend realistisch.

Der Autor vermittelt technisches Know‑how glaubwürdig und fundiert.

Das Tempo und die Entwicklung der Handlung sind fesselnd, beängstigend und aktuell.

Die Stimme des Sprechers ist vielseitig und an den richtigen Stellen emotional.

Die Figuren sind etwas zu flach und weisen wenig Charakterentwicklung auf.

An manchen Stellen wirkt die Geschichte unglaubwürdig, weil die Figuren unlogisch reagieren.

An manchen Stellen hätte sich der Autor kürzer fassen können.

In dieser Welt bestimmen KI-Systeme, wer wir sind oder sein dürfen. Daniel, ein gescheiterter Psychologe, der in der KI-Entwicklung tätig ist, will eigentlich nur seine Ruhe, doch plötzlich gerät er ins Fadenkreuz einer digitalen Macht, die mehr kann, als nur rechnen. Ein Gamechanger für alle, die noch denken, Menschsein sei offline. Virtua ist ein kluger und beklemmender Thriller über Kontrolle, Bewusstsein und darüber, was real überhaupt noch bedeutet. Hört bei Audible rein, vielleicht gefällt es euch auch.

Für Fans von Sci-Fi haben wir einen Artikel mit unseren Empfehlungen für die besten Sci-Fi-Hörbücher verfasst. Hier werdet ihr zwar euer Guthaben in die Hände nehmen müssen, aber auch einige wirklich tolle Tipps für die Ohren bekommen.

Meine Vorgehensweise bei der Auswahl

Ich wähle meine Empfehlungen aus den Hörbüchern aus, die aktuell im Abo enthalten sind. Dabei überprüfe ich, ob Audible angibt, dass die Titel bald entfernt werden.

Ich stelle die Auswahl aus verschiedenen Genres zusammen, um verschiedene Hörgeschmäcker abzudecken. Der Fokus liegt dabei in der Regel auf meinen Lieblingsgenres: Science Fiction & Fantasy, Krimi & Thriller, Comedy & Humor, aber auch Geschichte und Sachbücher.

Einmal im Monat erscheint ein Update mit aktuellen Empfehlungen.

Die Auswahl basiert auf eigener Hörzeit und Erfahrung. Deshalb ist sie subjektiv und deckt nicht alle Geschmäcker ab. Ich freue mich jedoch über jeden Hörer, dem ich ein gutes Buch empfehlen konnte.

Wenn ihr ein fantastisches Buch gehört habt, das ihr mir empfehlen wollt, dann schreibt gerne eine E-Mail an redaktion@giga.de. Ich freue mich nicht nur über kostenlose Empfehlungen.

So findet ihr kostenlose Hörbücher auf Audible

Wenn ihr diese Übersicht in Audible aufruft, während ihr in eurem Account angemeldet seid, dann erscheint bei der Filtermöglichkeit die Option „Enthalten im Abo“. Die Option „Kostenlose Titel“ ist auch anwählbar, wenn ihr nicht angemeldet seid, beziehungsweise, wenn ihr kein aktives Audible-Abo habt. Diese Hörbücher sind also für alle kostenlos.

Hier findet ihr die Filtermöglichkeit für Hörbücher, die im Audible-Abo enthalten sind. (© Screenshot & Bearbeitung GIGA)

An dieser Stelle könnt ihr auch einige weitere Filter einstellen. Dazu gehört zum Beispiel gekürzt/ungekürzt, Hörbuch/Podcast etc., aber auch Sprecher, Titel, Autor und Schlagwort. Die Filterung nach Schlagwort ist besonders nützlich, da ihr so nach Hörbüchern suchen könnt, die euren aktuellen Interessen entsprechen.

Übrigens könnt ihr auch Hörbücher bei Audible verschenken, aber nur mit Einschränkungen. Was das bedeutet, erklären wir euch im verlinkten Artikel.

