Kostet keine 30 Euro: Wer Folk-Metal liebt, für den ist dieses Konzert Pflicht

Storm Seeker stechen 2025 wieder in See und zwar als Headliner ihrer „Set The Sails“-Tour. Mit ihrem neuen, gleichnamigen Album im Gepäck ziehen sie durch Deutschland, Österreich und die Niederlande und bringen ihre mitreißenden Shows direkt zu den Fans.

Storm Seeker machen live einfach nur Spaß

Storm Seeker haben sich längst in die Herzen der Fans des deutschen Folk-Metals gespielt. Das liegt sicherlich nicht nur an ihrer offensichtlichen Liebe zu besonderen Instrumenten wie Drehleier, Flöte und Cello. Das neue Album „Set The Sails“, das 2025 erschienen ist, wird euch überzeugen. Hört selbst direkt bei Spotify rein.

Im Rahmen der diesjährigen Tournee hatte ich die Gelegenheit, Storm Seeker als Vorgruppe von Subway to Sally live zu erleben. Seitdem zähle ich mich ebenfalls zu den Anhängern der Band. Beeindruckt haben mich dabei nicht allein ihr musikalisches Können, sondern auch die professionelle Bühnenpräsenz. Mit einer gelungenen Mischung aus Humor und mitreißender Energie gelingt es Storm Seeker, das Publikum aktiv einzubinden und zu begeistern.

Daten der Storm-Seeker-Tour 2025

Die Tickets könnt ihr bereits über songkick.com oder eventim bestellen. Folgende Termine stehen dieses Jahr an:

13. September 2025: Gelsenkirchen, Folkfield Festival

18. September 2025: Wien, Österreich, Szene Wien

19. September 2025: München, Backstage München

20. September 2025: Leipzig, Felsenkeller Leipzig

26. September 2025: Hannover, Musikzentrum Hannover

27. September 2025: Hamburg, Logo

02. Oktober 2025: Kiel, Die Pumpe

03. Oktober 2025: Osnabrück, Westwerk

04. Oktober 2025: Mülheim, Phönix Club

09. Oktober 2025: Nürnberg, Hirsch + Rakete

10. Oktober 2025: Berlin, Cassiopeia

11. Oktober 2025: Dresden, Puschkin Club

16. Oktober 2025: Saarbrücken

17. Oktober 2025: Köln, Club Volta

18. Oktober 2025: Bremen, Tower

23. Oktober 2025: Wiesbaden, Schlachthof Wiesbaden

24. Oktober 2025: Stuttgart, Im Wizemann

25. Oktober 2025: Ede, Niederlande, Astrant

Als Special Guest wird Storm Seeker von Waldkauz begleitet. Wenn ihr Lust habt, als Piratinnen und Piraten am Konzert teilzunehmen, dann fühlt euch frei. Kostüme sind sicherlich gern gesehen.