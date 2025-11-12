KPop Demon Hunters 2 – Netflix bestätigt die Fortsetzung der Anime-Serie

Netflix bestätigt „KPop Demon Hunters 2“: 2029 kehren die Dämonenjägerinnen zurück – mit neuen Songs, Kämpfen und Überraschungen.
Der offizielle Starttermin ist erst für das Jahr 2029 geplant
Die wohl wichtigste Nachricht für alle Fans: „KPop Demon Hunters 2“ soll voraussichtlich im Jahr 2029 auf Netflix erscheinen. Das berichten mehrere Nachrichtenseiten übereinstimmend.
Die lange Wartezeit ist nicht ungewöhnlich, denn aufwendige Animationsfilme benötigen einfach viel Zeit in der Produktion. Die vier Jahre sind vergleichbar mit denen anderer großer Animationsprojekte.
Wer ist mit an Bord?
Hinter den Kulissen haben Netflix und Sony Pictures Animation eine Vereinbarung für den Sequel getroffen. Auch die ursprünglichen Regisseure Maggie Kang und Chris Appelhans sind wieder mit an Bord. Es ist also sicher, dass das Mädchentrio um Rumi, Zoey und Mira zurückkehren wird. Bleibt noch offen, wer den Soundtrack beisteuert.
Diese Handlungsstränge könnte der Sequel aufgreifen
Der erste Film ließ einige Fragen offen, die ein Fortsetzung perfekt beantworten könnte. Co-Regisseurin Maggie Kang bestätigte, dass es viel unerzähltes Potenzial gibt:
- Rumis Geheimnisse: Die größten Rätsel drehen sich um die Hauptfigur Rumi. Sie ist die Tochter einer Menschenfrau und eines Dämons, doch die Identität ihres dämonischen Vaters ist immer noch unbekannt. Diese Familiengeschichte bietet reichlich Stoff für einen zweiten Film.
- Offene Bedrohungen: Obwohl der Dämonenkönig Gwi-Ma vorerst besiegt wurde, sind nicht alle Gefahren gebannt. So sind beispielsweise zwei Mitglieder der rivalisierenden Dämonen-Boygroup „Saja Boys“ verschwunden und könnten zurückkehren.
- Die Vorgeschichten der Gruppe: Die Regisseure haben bereits ausgearbeitete Hintergrundgeschichten für die Charaktere Zoey und Mira, die im ersten Film keinen Platz fanden. Diese könnten in einem Sequel endlich erzählt werden.
Bis 2029 kommt ein animierter Kurzfilm
Um die Wartezeit zu überbrücken, müssen eure Hoffnungen auf einen Live-Action-Film zwar begraben werden. Dafür wird es aber ein kleines Highlight geben: Ein animierter Kurzfilm mit dem Titel „DEBUT: A KPop Demon Hunters Story“ ist bereits in Arbeit . Dieser wird vermutlich die frühen Tage der Gruppe Huntr/x beleuchten und euch so die Zeit bis 2029 versüßen.