Kpop Demon Hunters: Diese Netflix-Serie ist die perfekte Alternative

Wer Kpop Demon Hunters liebt, der muss diese Netflix-Serie kennen.

Der Animationsfilm Kpop Demon Hunters ist eine der Überraschungen des Jahres und hält sich seit Release wacker in den Netflix-Charts, während parallel die Songs aus dem Film TikTok, Instagram und YouTube fluten. Davon profitiert aber auch eine andere Netflix-Serie: Jentry Chau vs. The Underworld.

Presse und Publikum lieben diese Netflix-Serie

Eigentlich erschien die Animationsserie bereits Ende 2024 und hat sich seitdem zu einem echten Geheimtipp auf dem Streaminganbieter entwickelt. Die Geschichte um die Teenagerin Jentry, die es mit chinesischen Dämonen aufnehmen muss, ist ein wilder Mix aus Jugenddrama, asiatischer Folklore und poppigen Songs. Der Vibe ist vergleichbar mit Kpop Demon Hunters, weshalb die Serie aktuell in den sozialen Netzwerken als Alternative empfohlen wird.

Hier könnt ihr euch den offiziellen Trailer zu Serie ansehen:

Wie beliebt Jentry Chau vs. The Underworld ist, zeigt auch ein Blick auf den Review-Aggregator Rotten Tomatoes. Dort hält die Netflix-Serie einen perfekten Kritiker-Score von 100 Prozent Zufriedenheit. Der User-Score fällt mit 92 Prozent positiven Stimmen ebenfalls beachtlich hoch aus. So schreibt der Observer:

Jentry Chau vs. The Underworld ist eine wunderbare Ergänzung in den Annalen der animierten Streaming-Shows, die durchweg lustig, häufig bewegend und immer voller Farbe und Kreativität sind.

Manche Kritiker beschreiben die Serie auch als perfekt für Fans von Kultserien wie Buffy – Im Bann der Dämonen oder Disney-Klassiker American Dragon.

Jentry Chau ist ein echter Geheimtipp Mir war Jentry Chau vs. The Underworld bis vor Kurzem auch kein Begriff. Ich kann mich den positiven Rezensionen aber nur anschließen. Die Netflix-Serie ist eine echte Perle und verdient definitiv mehr Aufmerksamkeit. Gerade jetzt, wo Kpop Demon Hunters so ein großer Erfolg geworden ist. Lasst euch also nicht vom ungewöhnlichen Look abhalten, dieser liebenswürdigen Show eine Chance zu geben. Daniel Boldt

