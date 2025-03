Kritiker warnen: Neue Netflix-Serie wird euch emotional brechen

Serienfans aufgepasst! Netflix hat mit Adolescence eine neue Miniserie veröffentlicht, die Kritiker schwer beeindruckt. Nicht wenige sprechen von einer der besten Serien der letzten Jahre. Wir fassen euch die wichtigsten Stimmen zum neuen Netflix-Hit zusammen.

100 Prozent positiv: Adolescence auf Netflix

Ohne viel Tamtam hat Netflix die neue Miniserie Adolescence am 13. März veröffentlicht. Bei der internationalen Presse schlägt die britische Serie mit Stephen Graham (A Thousand Blows) extrem hohe Wellen. So sind aktuell 100 Prozent aller Reviews auf Rotten Tomatoes positiv.

Und damit nicht genug: Selten sind die Pressestimmen so überschwänglich und begeistert in ihrer Wortwahl, wie bei der neuen Netflix-Serie. Hier ein paar Auszüge in der Übersicht:

Das ist keine leichte Serie... Aber in dem, was Adolescence zu sagen hat, und in der Art und Weise, wie eloquent und kühn es gesagt wird, ist es auch eine der besten Serien - und ein früher Anwärter auf die beste -, die Sie dieses Jahr auf dem Bildschirm sehen werden. (Quelle: Rolling Stone

Adolescence nutzt den Schmerz und den Schock als Nebeneingang für interessante Fragen und Gesellschaftskritik. Die Serie handelt zwar von einem Teenager, aber die Ideen sind erwachsen. (Quelle: New York Times

Adolescence ist ein Drama, das so leise und erschütternd ist, dass ich es lange nicht vergessen werde.(Quelle: Daily Telegraph

So oder so ähnlich lesen sich fast alle Reviews und das will schon etwas heißen. Besonders auffällig: Adolescence wird als eine Serie beschrieben, die nur schwer zu ertragen ist und die einen nachhaltigen Eindruck hinterlässt. Wer also auf eine gute Zeit aus ist oder einfach nur am Abend abschalten will, ist hier falsch.

Hier könnt ihr euch den offiziellen Trailer zur Netflix-Serie ansehen:

Das müsst ihr über Adolescence wissen

Adolescence handelt von einem Teenager, der wegen des Mordes an einem Mitschüler festgenommen wird. Die anschließenden Ermittlungen drohen die Familie für immer zu zerreißen.

Schauspieler Stephen Graham spielt nicht nur den Vater des besagten Teenagers, sondern hat die Netflix-Serie auch mitentwickelt. Wer den Schauspieler also bereits in Peaky Blinders oder dem Kritikerliebling Yes, Chef! (Originaltitel: Boiling Point) mochte, der sollte sich Adolescence direkt auf den Merkzettel setzen.

Die komplette Serie, bestehend aus vier Folgen, steht ab sofort bei Netflix bereit.