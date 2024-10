Kritiker warnen vor neuem Horrorfilm: „Nur für Leute mit starkem Magen“

Horrorfans können sich auf Terrifier 3 freuen: Die ersten Kritiken zur saftigen Schlachtplatte sind da und loben den Splatter-Film in den höchsten Tönen. Den Trailer könnt ihr euch indessen oben ansehen.

Horrorfilm Terrifier 3 begeistert Kritiker

Die Terrifier-Filme sind nichts für schwache Mägen. In den Horrorfilmen von Regisseur Damien Leone wird nach Herzenslust geschlachtet und verstümmelt. Mit Terrifier 3 geht der blutige Spaß nun in die dritte Runde und offenbar können sich Horrorfans warm anziehen und das in gleich doppelter Hinsicht: Terrifier 3 ist nämlich ein winterlicher Weihnachts-Slasher.

Bei den Kritikern kommt der neueste Ableger herausragend gut an: Aktuell bewerten 88 Prozent aller Reviews Terrifier 3 positiv (Quelle: Rotten Tomatoes). Damit schneidet der dritte Teil sogar nochmal besser ab als der beliebte Vorgänger von 2022. Ein User-Score gibt es noch nicht, da der Film erst am 11. Oktober in den US-Kinos startet. In Deutschland erscheint Terrifier 3 dagegen pünktlich zu Halloween am 31. Oktober.

Noch brutaler und ekliger: Terrifier 3

Der neue Film setzt fünf Jahre nach dem letzten Teil an. Art the Clown ist zurück, um die Überlebenden aus Terrifier 2 diesmal am Weihnachtsabend zu terrorisieren. Was dann folgt, sind 125 Minuten Blut und Gekröse. Laut Kritikern ist der dritte Film nochmal eine Spur härter als die bisherigen Filme.

Wenn es das Ziel der Terrifier-Reihe ist, ein völlig einzigartiges, grenzenlos vernichtendes Erlebnis zu schaffen, das selbst die erfahrensten Gore-Freunde erschüttert, dann könnte Terrifier 3 Damien Leones Meisterwerk sein. (Quelle: But Why Tho? A Geek Community

Wer also schon mit den Vorgängern Probleme hatte oder das Fest der Liebe in guter Erinnerung behalten will, der sollte von Terrifier 3 Abstand halten.

Terrifier 3 ist übrigens kein Finale. Regisseur Damien Leone hat bereits bestätigt, dass es einen vierten Teil geben wird. Das Ende der brutalen Fahnenstange ist also offenbar noch lange nicht erreicht (Quelle: Variety).

