Kult-Sender KiKA droht die Abschaltung: Was Zuschauer jetzt wissen müssen

Verschwindet der Kult-Sender aus dem TV-Programm?

Seit fast drei Jahrzehnten erfreuen sich Kinder und Jugendliche am Programm vom KiKA, dem Kinderkanal der öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF. Durch eine neue Reform droht nun aber das Aus für den beliebten Sender – zumindest, was die Ausstrahlung im linearen Fernsehen angeht. Ob es wirklich so weit kommt, entscheidet sich Anfang Dezember.

Bundesländer entscheiden über KiKA

KiKA ist Kult und begleitet Kinder und Jugendliche seit 1997 im Fernsehen. Da die neue Generation aber vor allem digital unterwegs ist, ist die Ausstrahlung des Senders im klassischen TV jetzt bedroht, denn eine neue Reform will den Kinderkanal zukünftig nur noch online anbieten. Das ist moderner und spart zudem Kosten – was im Kontext der anhaltenden Diskussion über eine Erhöhung des Rundfunkbeitrags zusätzlich Öl ins Feuer gießt. Nichtsdestotrotz soll KiKA als Institution bestehen bleiben, nur die Ausstrahlung ändert sich.

Vorausgesetzt, die Bundesländer stimmen diesem Vorhaben in der Rundfunkreform zu. 13 Bundesländer haben bereits dafür gestimmt – die Entscheidungen aus Brandenburg, Nordrhein-Westfalen und Niedersachen stehen noch aus. Es wird aber davon ausgegangen, dass auch die fehlenden drei Bundesländer für die Abschaltung stimmen werden.

Sollte die Abstimmung im Dezember tatsächlich einstimmig ausfallen, wird KiKA in naher Zukunft nicht mehr über Kabel, Antenne oder Satellit empfangbar sein. Sämtliche Inhalte werden dann nur noch über das Internet zur Verfügung stehen. Einen genauen Termin für die geplante Digitalisierung gibt es aber noch nicht, stattdessen soll die TV-Abschaltung Stück für Stück erfolgen. So werden langjährige Zuschauer nicht urplötzlich vor den Kopf gestoßen (Quelle: SWP).

KiKA hat viele Kult-Sendungen hervorgebracht

KiKA hat in den letzten drei Jahrzehnten zahllose beliebte und kultige Formate hervorgebracht oder ausgestrahlt. Dazu gehörten zum Beispiel Tabaluga tivi, Pumuckl TV, Willi wills wissen, Schloss Einstein oder Bernd das Brot, der zu einem Aushängeschild für den Sender wurde und aufgrund seiner skurrilen Erscheinung und der deprimierten Persona auch international bekannt ist.