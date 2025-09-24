Kultfilm wird Serie auf Apple TV+: So viel ist über „The Holiday“ aktuell bekannt

Der Weihnachtsklassiker „Liebe braucht keine Ferien“ wird zur Serie. Apple TV+ plant ein Reboot mit frischem Cast und bekannten Feel-Good-Vibes.

Romantische Rückkehr: „Liebe braucht keine Ferien“ als Serienadaption

Mit „Liebe braucht keine Ferien“ (Originaltitel: „The Holiday“) hat Regisseurin Nancy Meyers 2006 einen romantischen Evergreen geschaffen. Jedes Jahr zur Weihnachtszeit flackert der Film mit Cameron Diaz, Kate Winslet, Jude Law und Jack Black über die Bildschirme und hat sich längst einen festen Platz in der Liste der meist geliebten Feiertagsfilme erobert.

Nun steht fest: Der Rom-Com-Hit wird als Serie für Apple TV+ neu aufgelegt, mit frischer Besetzung und modernen Figuren, aber dem vertrauten Konzept.

Neue Serie „The Holiday“: Apple TV+ plant Reboot ohne Nancy Meyers

Laut Deadline arbeitet Apple TV+ aktuell an einer limitierten Miniserie zu „The Holiday“. Im Zentrum stehen erneut zwei alleinstehende Frauen, eine in den USA, eine in Großbritannien, die ihre Wohnungen tauschen, um der Liebe (und sich selbst) näherzukommen.

Auch wenn Nancy Meyers als Autorin und Regisseurin des Films bis heute eng mit der Marke verbunden ist, ist sie nicht in die Serienadaption involviert.

Stattdessen stammt das neue Projekt von Krissie Ducker („Sweetpea“), die als Drehbuchautorin fungiert. Die Serie wird von Left Bank Pictures produziert und stammt aus der britischen Content-Schmiede von Apple TV+. Sobald die Hauptrollen besetzt sind, soll der Startschuss für die Produktion fallen.

Neuer Cast, alte Magie: Das ist über Serienadaption von „The Holiday“ bekannt

Die Serie soll das bewährte Setting beibehalten, aber neue Figuren und Geschichten erzählen. Einen konkreten Starttermin gibt es aktuell noch nicht, doch es ist davon auszugehen, dass Apple auf einen festlichen Serienstart im Winter 2026 zielt.

Romantik, Tapetenwechsel und Feiertags-Flair: Darum geht es in dem Kultfilm

Die Filmvorlage von 2006 erzählte die Geschichte von Amanda (Cameron Diaz), einer Trailer-Produzentin aus Los Angeles, und Iris (Kate Winslet), einer Kolumnistin aus London, die nach jeweils gescheiterten Beziehungen kurzerhand ihre Häuser tauschen.

In der neuen Umgebung finden sie nicht nur inneren Frieden, sondern auch die große Liebe. Iris mit dem sensiblen Komponisten Miles (Jack Black), Amanda mit Iris’ charmantem Bruder Graham (Jude Law).

Ob der Zauber des Originals in Serienform neu entfacht werden kann? Die Vorfreude bei Fans ist jedenfalls schon jetzt spürbar.

