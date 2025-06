Kunden von Disney+ im Visier: Bei dieser Nachricht sollten eure Alarmglocken schrillen

Disney+ bringt viele Vorteile. Serien, Filme und Dokus aus dem Disney-Kosmos gibt es dort zuhauf. Als beliebter Streaming-Dienst landen Disney+ und dessen Kunden aber auch immer wieder im Visier von Betrügern – wie jetzt.

Phishing-Angriff auf Disney+-Kunden

Wer Disney+ abonniert hat, sollte derzeit genau aufpassen. Die Verbraucherzentrale warnt vor einer Phishing-Mail, die viele Kunden erreicht und genutzt werden soll, um Unvorsichtigen wertvolle Informationen abzugaunern.

Dabei nutzen die Cyber-Kriminellen aus, dass im Zuge der jüngsten Preisneugestaltungen des Streaming-Diensts auch von Disney selbst zuletzt viele E-Mails im Umlauf waren. Die Fake-Mail baut jedoch zusätzlichen Druck aus und warnt davor, dass eine „Zahlung fehlgeschlagen“ sei. Deshalb sollen die Zahlungsangaben aktualisiert werden, um „weiterhin unbegrenzten Zugriff auf exklusive Inhalte zu genießen“, so die Verbraucherzentralen.

Mit dieser Mail wollen Betrüger an eure Finanzdaten kommen. (© Verbraucherzentrale)

Das Timing der Kriminellen ist zwar gut, um unvorsichtige Nutzerinnen und Nutzer auf dem falschen Fuß zu erwischen. Dafür ist die Qualität der Fake-E-Mail nicht allzu gut.

Formulierungen, die zum schnellen Handeln verleiten sollen, sind immer verdächtig. Die unpersönliche Anrede „Hallo“ sollte euch ebenfalls aufhorchen lassen. Wichtig ist außerdem bei Phishing-Verdacht immer, dass ihr die E-Mail-Adresse des Absenders prüft und auf keinen Fall Links in verdächtigen Nachrichten folgt.

Was Kunden von Disney+ jetzt tun sollten

Die Phishing-Mails, die gerade umgehen, können euch natürlich nicht überzeugen, wenn ihr gar kein Disney+-Konto besitzt. Wer den Streaming-Dienst aber abonniert hat, sollte, statt der Mail zu glauben, den direkten Weg nehmen.

Statt auf Links in der E-Mail zu klicken, einfach eigenständig im Browser, an eurem TV oder per App euer Konto von Disney+ öffnen. Sollte es irgendwelche wichtigen Benachrichtigungen geben, werden sie euch dort angezeigt und ihr könnt wenigstens sicher sein, dass sie echt sind.

