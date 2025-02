Kurz vorm Release von GTA 6: Spieler nehmen Abschied von GTA 5

Im Herbst 2025 soll endlich GTA 6 erscheinen – und viele Spieler planen anscheinend, am Abend vor dem großen Release GTA 5 gebührend zu verabschieden. Ein allerletztes Mal wollen sie sich hinter ihr Lenkrad setzen und Los Santos umrunden.

GTA-5-Spieler planen große Abschiedsfahrt

Seit über 11 Jahren rauben, ballern und rasen die Spieler von GTA Online nun schon durch Los Santos. Wer von Anfang an dabei ist, hat bestimmt schon Hunderte, wenn nicht gar Tausende Stunden im Mehrspieler-Modus verbracht und verbindet schöne Erinnerungen mit der Spielwelt.

Doch voraussichtlich im Herbst 2025 wird GTA 6 den direkten Vorgänger beerben. Und auch wenn viele Spieler sich schon seit Langem nach dem Nachfolger sehnen, scheint ihnen GTA Online immer noch am Herz zu liegen – das zeigt zumindest die Resonanz auf einen X-Post von GTA_Unlimited:

„In der Nacht bevor GTA 6 erscheint: eine letzte Fahrt“ GTA_Unlimited via X

Im Post zu sehen ist eine rote Markierung auf der Karte von GTA 5 – quasi eine Strecke, welche die Spieler am letzten Abend vor der Veröffentlichung von GTA zusammen fahren sollen, um vom Spiel Abschied zu nehmen.

GTA-Abschiedstour geht viral

Über 290.000 Likes konnte der Post schon einsammeln. Wenn auch nur ein Bruchteil der Leute an diesem Abend wirklich in GTA Online unterwegs ist und die Strecke abfährt, dürfte das ein kleines Spektakel werden.

Maximal können jedoch nur 32 Spieler gleichzeitig in einer Lobby Los Santos unsicher machen. Die Fans werden also nicht in einer gigantischen Kolonne durch das Spiel streifen können, sondern müssen sich auf unterschiedliche Server verteilen.

Offen bleibt jedoch die wohl wichtigste Frage: Wann steigt die große Abschieds-Sause für GTA 5? Denn bislang gibt es immer noch keinen konkreten Release-Termin für GTA 6. Publisher Take-Two hat zwar schon mehrfach beteuert, dass das Zeitfenster weiterhin der Herbst 2025 ist – auf einen exakten Tag wollte sich das Unternehmen bislang jedoch nicht festlegen. Zudem gibt es immer noch Bedenken von Experten, dass dieser Release-Zeitraum auch wirklich eingehalten wird.

Drücken wir mal die Daumen, dass Rockstar aus den Fehlern der Vorgänger lernt:

