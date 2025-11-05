Lady Gaga in Berlin: Setlist von gestern und gibt es noch Tickets für heute?

Lady Gaga kommt 2025 für 2 Konzerte nach Deutschland. Gestern gab es den ersten Auftritt in Berlin, heute folgt der Nachschlag.

Setlist von gestern

Update vom 5.11.2025: Beide Lady-Gaga-Shows sind schon seit Monaten restlos ausverkauft. Gestern versuchten zahlreiche Fans noch ihr Ticket-Glück mit gebastelten Schildern vor der Uber-Arena, mindestens genauso viele Fans mussten sich aber an die Polizei wegen Fake-Tickets wenden. Fans ohne Eintrittskarte sollten also vorsichtig bei Angeboten über Kleinanzeigen und Co. sein und auch vor der Halle eher skeptisch werden, wenn dort noch Karten angeboten werden. Alle, die im Vorverkauf Glück hatten, wurden mit einer überragenden Show belohnt. So sah die Setlist gestern aus: Bloody Mary

Abracadabra

Judas

Aura

Scheiße

Garden of Eden

Poker Face

The Dead Dance

Abracadabra

Perfect Celebrity

Disease

Paparazzi

LoveGame

Alejandro

The Beast

Killah

Zombieboy

The Dead Dance

LoveDrug

Applause

Just Dance

Wake Her Up!

Shadow of a Man

Kill for Love

Summerboy

Born This Way

Million Reasons

Shallow

The Edge of Glory

Marry The Night

Vanish Into You

Bad Romance

Zugaben:

How Bad Do U Want Me



Ursprünglicher Beitrag:

Lady Gaga live in Berlin: Tickets im Vorverkauf

Beide Konzerte von Lady Gaga finden in Berlin statt. Die Termine sind am 4. und 5. November. Veranstaltungsort ist die Uber-Arena. Schon an vergangenen Montag startete bereits ein exklusiver Presale für Telekom-Kunden. Heute werden die Lady-Gaga-Tickets für alle Fans freigegeben. Der Verkauf startet heute, am 3. April, um 12:00 Uhr. Zuschlagen könnt ihr bei Eventim oder Ticketmaster.

Die Tour läuft unter dem Motto „The Mayhem Ball“, angelehnt an ihr neues Album „Mayhem“. Eigentlich wollte sie dieses Jahr keine längere Konzert-Reise machen, ließ sich dann aber von ihren Fans umstimmen:

"Nach meinen Shows in Singapur hatte ich eigentlich nicht vor, dieses Jahr auf Tournee zu gehen, aber die unglaubliche Resonanz auf das neue Album hat mich inspiriert, weiterzumachen“ Lady Gaga bei Instagram

Die extravagante Pop-Ikone, die mit bürgerlichem Namen Stefani Joanne Angelina Germanotta heißt, hat mit ihren einzigartigen Bühnenoutfits, ihren eingängigen Hits und ihrer kraftvollen Stimme die Herzen von Millionen von Fans erobert. Zuletzt war Lady Gaga 2022 für einen Konzert-Stopp in Deutschland. 2025 wird es in Berlin 2 Gelegenheiten geben.

Neues Album und Live-Termine 2025

Das sind die kompletten Termine für die Europa-Tour im Herbst:

29. September – London, UK – O2 Arena

30. September – London, UK – O2 Arena

2. Oktober – London, UK – O2 Arena

7. Oktober – Manchester, UK – Co-Op Live

12. Oktober – Stockholm, Schweden – Avicii Arena

13. Oktober – Stockholm, Schweden – Avicii Arena

19. Oktober – Mailand, Italien – Mediolanum Forum

20. Oktober – Mailand, Italien – Mediolanum Forum

28. Oktober – Barcelona, Spain – Palau Sant Jordi

29. Oktober – Barcelona, Spain – Palau Sant Jordi

4. November – Berlin – Uber Arena

5. November – Berlin – Uber Arena

9. November – Amsterdam, Niederland – Ziggo Dome

11. November – Antwerpen, Belgien – Sportpaleis

13. November – Lyon, Frankreich– LDLC Arena

14. November – Lyon, Frankreich – LDLC Arena

17. November – Paris, Frankreich– Accor Arena

18. November – Paris, Frankreich– Accor Arena

20. November – Paris, Frankreich– Accor Arena

Mit dem neuen Album „Mayhem“ konnte Lady Gaga im März die Spitze der deutschen Album-Charts erklimmen. Das gelang der Künstlerin zuvor bereits mit den Werken „The Fame“ aus dem Jahr 2008 und „Born This Way“ aus 2011.

Das letzte musikalische Werk „Harlequin“ ist erst im September 2024 erschienen und spielte auf ihre Rolle als Harley Quinn in „Joker: Folie à Deux“ an. Für diese Rolle wurde sie jüngst für die „Goldene Himbeere“ als „Schlechteste Schauspielerin“ nominiert (Quelle: Spiegel.de).

Lady Gaga live in Deutschland

2022 konnten deutsche Fans die Ausnahme-Künstlerin im Rahmen der Tour für ihr damaliges Album „Chromatica“ live in Düsseldorf sehen. Der „Chromatica Ball“ fand im Juli 2022 statt. Es war der einzige Termin in Deutschland. Daneben gab es 13 Stadion-Auftritte in Städten wie Stockholm, Paris, Los Angeles und New York. Seitdem warten die deutschen Fans sehnsüchtig auf die Rückkehr der gefeierten Künstlerin.

Das ist Lady Gaga

Von Grammy-Auszeichnungen über Golden Globe- und Oscar-Nominierungen bis hin zu einem Platz in der „Rock and Roll Hall of Fame“ hat Lady Gaga einen bleibenden Eindruck in der Musik- und Unterhaltungsbranche hinterlassen.

Ihre Hits wie „Poker Face“, „Bad Romance“ und „Born This Way“ haben nicht nur die Charts dominiert, sondern auch gesellschaftliche Diskussionen angestoßen und eine neue Ära des Pop geprägt. Lady Gaga ist nicht nur eine Musikerin, sondern auch eine Aktivistin, die sich für Themen wie LGBTQ+-Rechte, mentale Gesundheit und Gleichberechtigung einsetzt. Hier könnt ihr die Hits anhören:

