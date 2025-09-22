Lange, bevor er zur Legende wurde: So sah Clint Eastwood vor 70 Jahren aus

So knackig sieht der junge Clint Eastwood aus.

Er geht stramm auf die 100 Jahre zu, aber denkt gar nicht ans Aufhören: Hollywood-Legende Clint Eastwood. Vom kernigen Western-Star zu einem der meist geschätzten Regisseure unserer Zeit. Seine Karriere begann 1955 und wir zeigen euch, wie Dirty Harry mit Mitte 20 aussah.

So sah Clint Eastwood mit 25 Jahren aus

Es gibt nicht viele Schauspieler, deren Karriere 70 Jahre umfasst und die immer noch aktiv sind. Zumal Clint Eastwood ein echter Tausendsassa ist und nicht nur als Schauspieler, Regisseur, Produzent und Filmkomponist in Erscheinung tritt. Daran war 1955 noch nicht zu denken. Zu diesem Zeitpunkt war Clinton „Clint“ Eastwood Jr. gerade einmal 25 Jahre alt und gab sein Debüt in dem B-Horrorfilm Die Rache des Ungeheuers. Damals sah Eastwood noch so aus:

Schauspieler Clint Eastwood im Jahr 1955. (© Getty Images / John Kobal Foundation)

Sein Durchbruch sollte allerdings nicht lange auf sich warten lassen. 1964 erschien der Kult-Western Für eine Handvoll Dollar von Regisseur Sergio Leone. Der Film prägte Eastwoods Image als harter Hund, der für Recht und Ordnung sorgt. Dadurch wurde der Schauspieler zu einem Aushängeschild für diverse Western, darunter Zwei glorreiche Halunken, Hängt ihn höher oder Ein Fressen für die Geier.

In den 70er-Jahren folgte dann der nächste Volltreffer mit Dirty Harry. Hier mimt Eastwood einen beinharten Cop, der kurzen Prozess mit Psychopathen und Serienmördern macht. Es folgten vier Fortsetzungen. Sein Spruch „Go ahead, make my day“, zu Deutsch „Mach schon, versüß mir den Tag“ aus der Reihe, gehört zu den bekanntesten Filmzitaten.

Macht Clint Eastwood 2026 noch einen Film?

Seit 1971 ist Clint Eastwood aus als Regisseur aktiv. Seitdem hat er zahlreiche Klassiker hervorgebracht. Für den Western Erbarmungslos und das Drama Million Dollar Baby gewann er jeweils den Oscar für die beste Regie, aber auch den Oscar für den besten Film. Insgesamt konnte Eastwood bis heute fünf Oscars, sechs Golden Globes und viele weitere Auszeichnungen gewinnen.

2024 erschien mit Juror #2 sein bisher letzter Film als Regisseur. Es gibt aber immer wieder Gerüchte, dass Eastwood trotz seines Alters noch einmal im Regiestuhl Platz nehmen wird. Laut IMDb wird er beim kommenden Film The Gauntlet mit Tom Cruise und Scarlett Johansson als Produzent fungieren.