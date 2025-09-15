Lange vor Breaking Bad: So sah Serien-Star Bryan Cranston vor 42 Jahren aus

Anfang der 80er-Jahre war der Schauspieler noch ein Niemand.

Heute verbindet man Schauspieler Bryan Cranston vor allem mit der Serie Breaking Bad. Als glatzköpfiger Chemielehrer, der unter dem Pseudonym Heisenberg ein Drogenimperium aufbaut, hat er TV-Geschichte geschrieben. Anfang der 80er-Jahre war Cranston dagegen noch komplett unbekannt.

Die Karriere von Bryan Cranston im Überblick

Bryan Cranston gehört zu den Schauspielern, deren Karriere verhältnismäßig spät durch die Decke ging. Denn obwohl Cranston bereits 1980 kleine Auftritte in Filmen und Serie hatte, dauerte es ganze zwei Jahrzehnte bis er einer breiten Öffentlichkeit so wirklich auffiel. Seinen internationalen Durchbruch verdankt er der Sitcom Malcom mittendrin, die zwischen 2000 und 2006 lief und heute Kultstatus genießt. Für die Zukunft ist sogar eine Reunion geplant.

Zur endgültigen Legende wurde er dann aber mit seiner Darstellung von Walter White in der Serie Breaking Bad. Die Rolle brachte ihm unter anderem fünf Emmys, einen Golden Globe und viele weitere angesehene Awards ein. Zu diesem Zeitpunkt war Bryan Cranston allerdings auch schon 52 Jahre alt.

Für seine Darstellung in dem biografischen Drama Trumbo wurde er dann 2016 auch für einen Oscar als bester Hauptdarsteller nominiert. Der begehrte Preis ging in diesem Jahr allerdings an seinen Kollegen Leonardo DiCaprio.

Bryan Cranston kommt nicht zur Ruhe

Heute kann sich der gefragte Charakter-Darsteller vor Rollen-Angeboten gar nicht mehr retten. Laut IMDb befinden sich derzeit acht Projekte mit ihm in Produktion. Darunter auch eine Neuauflage der Beowulf-Saga und das bereits erwähnte Comeback von Malcom mittendrin, welches in Zusammenarbeit mit Hauptdarsteller Frankie Muniz entsteht und im kommenden Jahr auf dem Streamingdienst Disney+ veröffentlicht werden soll.