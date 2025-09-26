Lange vor Columbo: So sah TV-Star Peter Falk vor 63 Jahren aus

So sah Columbo-Darsteller Peter Falk in jungen Jahren aus.

Schauspieler Peter Falk hat zwar zeit seines Lebens viele Rollen gespielt, aber die Welt behält ihn vor allem als Kriminalkommissar Columbo in Erinnerung, dessen Fälle auch heute noch regelmäßig im Fernsehen laufen. Wir zeigen euch, wie der Schauspieler vor 63 Jahren aussah – lange bevor er zum TV-Star wurde.

Die Karriere von Peter Falk im Überblick

Die Karriere von Peter Falk begann bereits 1958, also ziemlich genau 10 Jahre vor seinem Durchbruch mit Columbo. Zu jener Zeit trat der Schauspieler in kleineren Fernsehfilmen und Serien auf. Größere Bekanntheit erlangte Falk 1960 in dem Film Unterwelt (OT: Murder Inc.), der ihm eine Oscarnominierung für den besten Nebendarsteller einbrachte. Kurze Zeit später entstand auch dieses Foto von Peter Falk, das den Darsteller auf einer Dinner-Party in Los Angeles zeigt:

Schauspieler Peter Falk im Alter von 35 Jahren. (© Getty Images / Michael Ochs Archives)

Charakteristisch für den Schauspieler war vor allem sein Blick. Als Kind wurde bei Falk ein Tumor im rechten Auge entdeckt, der operativ entfernt werden musste. Seitdem trug der Schauspieler ein Glasauge, was ihm seine markante Erscheinung verlieh und zu einem Markenzeichen von Columbo wurde.

1968 spielte Falk dann zum ersten Mal Inspektor Columbo in Mord nach Rezept. Der Erfolg des Krimis machte den Schauspieler zum TV-Star und es folgten 68 weitere Fälle – aufgeteilt sind das ein Fernsehfilm, ein Pilotfilm und 67 Episoden. Wobei Columbo-Folgen immer zwischen 70 und 100 Minuten lang sind und somit eher Filmcharakter haben.

Falk spielte die Rolle bis 2003 und war wesentlich an der Gestaltung der Figur beteiligt. Der berühmte Regenmantel, den Columbo überwiegend trägt, ist zum Beispiel eine Idee von Falk und kam eigentlich nur ins Spiel, weil ihm während der Dreharbeiten kalt war.

Das traurige Ende einer TV-Legende

Gegen Ende seines Lebens erkrankte Peter Falk an Alzheimer, infolgedessen er seine Columbo-Vergangenheit laut seinem Arzt komplett vergaß. 2011 verstarb der Schauspieler dann in seinem Haus in Beverly Hills.

