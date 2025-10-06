Lange vor James Bond: So sah M-Darstellerin Judi Dench vor 68 Jahren aus

Die Filmkarriere von Judi Dench umfasst mehr als 60 Jahre.

Judith Olivia Dench, besser bekannt als Judi Dench, gehört zu den renommiertesten Schauspielerinnen unserer Zeit. Ihre Karriere umfasst zahllose Filme, acht Oscar-Normierungen und eine besonders ikonische Rolle: M. Wir zeigen euch, wie Dench vor 68 Jahren aussah.

So sah Judi Dench mit Anfang 20 aus

Auch wenn Judi Denchs Karriere bereits 1964 begann, wird sie heute vor allem mit den berühmten James-Bond-Filmen in Verbindung gebracht. Von 1995 bis 2015 spielte sie die Chefin von Geheimagent 007, auch bekannt als James Bond. Als M war sie dabei zuerst in James Bond 007: GoldenEye zu sehen und ihren letzten Auftritt hatte sie schlussendlich in James Bond 007: Spectre.

Lange vor ihrer fiktiven Karriere beim britischen Geheimdienst entstand indessen dieses Foto, welches eine 23 Jahre alte Judi Dench zeigt, die sich auf ihre Theaterrolle in dem Stück Hamlet vorbereitet:

Schauspielerin Judi Dench im Jahr 1957. (© Getty Images / Bob Haswell)

Ihre Liebe für klassische Stücke, insbesondere Shakespeare, lebte Dench später auch in diversen Filmen aus. So spielte sie in den Verfilmungen von Hamlet und Ein Sommernachtstraum zentrale Figuren.

Judi Dench hat langsam ihre Sehkraft verloren

Anfang 2012 machte Dench öffentlich, dass sie unter einer Makuladegeneration leide und zunehmend ihr Augenlicht verliert. Da die Krankheit langsam voranschreitet, konnte sie allerdings noch bis 2022 in Filmen auftreten. Ihr letzter Film war die Musical-Komödie Spirited mit Will Ferrell und Ryan Reynolds.

2025 berichtete der Spiegel, dass Dench ihre Sehkraft inzwischen fast vollständig verloren hat und im Alltag auf Hilfe angewiesen sei. Dench nimmt diese Entwicklung mit Humor und sieht sogar eine positive Seite daran. So verriet die Schauspielerin in einem Podcast, dass sie jetzt nicht mehr alleine über den roten Teppich gehen muss, da sie ja jetzt immer jemanden an ihrer Seite habe, der verhindert, dass sie gegen Dinge läuft (Quelle: Spiegel).