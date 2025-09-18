Lange vor seinem Durchbruch: So sah Liam Neeson vor 42 Jahren aus

Vom Charakter-Darsteller zum Action-Star: Die Karriere von Liam Neeson.

Der Schauspieler Liam Neeson dürfte zu den bekanntesten Gesichtern der Filmbranche gehören. Kein Wunder, immerhin ist Neeson bereits seit 1979 als Schauspieler aktiv und war in bedeutenden Filmreihen wie Star Wars, Batman und 96 Stunden zu sehen. Wir zeigen euch in diesem Artikel, wie der beliebte Darsteller mit Anfang 30 aussah.

So sah Liam Neeson vor über 40 Jahren aus

Die Filmkarriere von Liam Neeson nahm schon recht früh Fahrt auf. Nachdem er 1979 noch in einigen unbekannten Filmen mitgewirkt hatte, war er bereits 1981 in dem Fantasy-Epos Excalibur zu sehen. Bei den Dreharbeiten zu dem Kultfilm lernte er Schauspielerin Helen Mirren kennen, mit der er nicht nur eine Zeit lang zusammen war, sondern die ihm auch half einen guten Agenten zu finden.

Im Anschluss war Neeson in vielen bekannten Werken zu sehen, darunter Die Bounty (1984), Miami Vice (1986), Darkman (1990) und Schindlers Liste (1993). Letzterer machte den Schauspieler nicht nur weltberühmt, sondern brachte ihm auch zahlreiche Nominierungen für die wichtigsten Filmpreise ein.

Liam Neeson wird ein später Action-Star

Auch wenn sich Neeson im Laufe seiner Filmkarriere zum gefragten Charakter-Darsteller entwickelte, startete der gebürtige Nordire 2008 eine zweite Karriere und zwar als Action-Star. Der Film 96 Hours (OT: Taken) zeigte Neeson als knallharte Ein-Mann-Armee, die in bester Rambo-Manier böse Buben ausschaltete. Der Film war ein kommerzieller Hit und Neeson war daraufhin in diversen Action-Filmen als Hauptdarsteller zu sehen.

Damit gehört Neeson zu den ältesten Action-Helden der jüngeren Kino-Geschichte. Immerhin war er schon beim Start der Taken-Reihe 56 Jahre alt. 2025 ist Neeson darüber hinaus auch in einer Komödie im Kino zu sehen. So mimt er den Sohn von Polizei-Legende Frank Drebin in der Neuauflage von Die nackte Kanone – an seiner Seite: Baywatch-Ikone Pamela Anderson.